Programa oficial de las fiestas del Roser de Almassora: todos los actos

Del 3 al 12 de octubre, Almassora se transformará en un hervidero de tradición, emoción y fiesta con la llegada de sus celebraciones patronales en honor a la Mare de Déu del Roser. Pero el ambiente festivo no esperará tanto: mañana arranca la cuenta atrás con las prefiestas, que abrirán a las 19.30 horas con la tradicional salida de la imagen de la Virgen desde la parroquia de la Natividad hasta la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, donde permanecerá hasta el día 5.

Los toros volverán a ser uno de los grandes protagonistas, con un cartel que promete emociones fuertes: 14 astados cerriles recorrerán el recinto de la Vila en unos festejos que cuentan con el impulso de cerca de 80 peñas locales. El encierro del sábado 4, con seis ejemplares de la ganadería Zalduendo, abrirá el calendario taurino a las 12.00 horas, en una cita marcada en rojo para los aficionados.

JUEVES 2

11.00 | Salida desde plaza Pere Cornell con los vecinos TVI (“Transportistes Voluntaris de iaios i iaies”) para participar en una dinamización comunitaria de resonancia humana junto a la campana Doloretes de la “Associació Ciutat Feliç”. Organiza: Residencia Municipal Vicente Vilar Morellá.

18.30 | Merienda y baile para conmemorar el Día Mundial de las Personas Mayores. Organiza: Servicios Sociales. Lugar: Centro Social San Felipe.

19.00 | Novena en honor a la Virgen del Rosario en la iglesia del Stmo. Cristo del Calvario.

VIERNES 3

17.30 | Espectáculo de variedades ‘Geriatrik-Art’ a cargo de los residentes con motivo de la Semana de la Gente Mayor y el XXIV aniversario de la Residencia Municipal. Organiza: Residencia Municipal Vicente Vilar Morellá. Lugar: Residencia Municipal Vicente Vilar Morellá.

19.00 | Novena en honor a la Virgen del Rosario en la iglesia del Stmo. Cristo del Calvario.

19.30 | Tardeo flamenco con ‘Fabián Sánchez’, patrocinado por la peña Bufa La Gamba. Lugar: C/ San Roque.

19.30 | Inauguración de la exposición ‘Tres visiones y un encuentro’, con obras en óleo sobre tela y madera, y pintura al pastel de Miguel Ángel Cabañero Pisa, Rebeca Brun y Montse Talavera Punzano. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 12. Horario: lunes a sábado, de 18.00 a 20.30 h; domingos, de 11.00 a 13.00 h. Lugar: “Espai Mercat”.

20.00 | Inauguración del Mesón del Vino con la actuación del grupo ‘Rumba Sierra’.

21.30 | Cena de “pa i porta” amenizada por el dúo ‘Odisea’. Organiza: A.C.T. La Picaora. Colabora: Ayuntamiento de Almassora. Lugar: C/ San Marcos (esquina C/ Santa Quitèria).

24.00 | Chupinazo de inicio de las fiestas de la Virgen del Rosario. Lugar: Plaza Mayor.

00.30 | Actuación musical de ‘DJ NUC’, patrocinada por la peña El Nuc. Lugar: C/ San Joaquín (esquina C/ San Cristóbal).

02.00 | Inauguración del “Recinte Fester” con macro disco móvil y los DJs Guillem Nebot y Jaime Martínez.

SÁBADO 4

11.00 | Concentración de peñas y collas Juventud Taurina, Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell y Aficionats al Bou en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

12.00 | Encierro de seis toros cerriles de Zalduendo, patrocinado por 16 peñas. Colabora: Ayuntamiento de Almassora.

12.15 | Actuación musical de ‘Vicente Añó’, patrocinada por la peña El Caragol. Lugar: C/ San Roque, esquina con C/ San Joaquín.

12.30 | Encierro y desencierro con toros de la ganadería La Espuela.

13.00 | Suelta de vacas de Hermanos Guillamón a puerta cerrada. Lugar: Plaza Mayor.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” con astados de la Juventud Taurina, las peñas Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell y Aficionats al Bou. Salidas desde Plaza Mayor.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Amanecer’. Lugar: Plaza España.

19.00 | Tardeo con ‘DJ Alfonso’, patrocinado por Aficionats al Bou. Lugar: C/ Trinidad, 5.

19.00 | Tardeo con ‘Calle Flamenco’, patrocinado por Els Penjats por su 35º aniversario. Lugar: Plaza Santa Teresa.

19.00 | Novena en honor a la Virgen del Rosario en la iglesia del Stmo. Cristo del Calvario.

19.30 | Tardeo con ‘Cositas Buenas’, organizado por El Deklive. Lugar: C/ San Cristóbal, 30.

19.30 | Inauguración de la exposición de Fernández Hurtado. Lugar: Caixalmassora.

19.30 | Tardeo con ‘Fabián’, patrocinado por La Stranká y El Descaro. Lugar: C/ San Roque.

20.00 | Actuación de ‘Los Simples’ en el Mesón del Vino.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats” de Juventud Taurina, Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell y Aficionats al Bou. Lugar: Plaza Mayor.

24.00 | Actuación de ‘Grupo Five’, patrocinada por Aficionats al Bou. Lugar: C/ Trinidad, 5.

24.00 | Actuación de DJ J. Beren en el “Recinte Fester”.

01.00 | Fiesta ‘Lo Perreo’ con DJs Fuego, Iván Ortiz y Albert González en el “Recinte Fester”.

DOMINGO 5

07.00 | Concurso Provincial de Pesca. Inscripciones en el bar Les Goles. Entrega de trofeos a las 14.00 h. Lugar: playa de Almassora. Organiza: Club de Pesca Esportiva Almassora.

08.30 | Volteo general de campanas anunciando la festividad de la Virgen del Rosario.

10.30 | Ofrenda a la Virgen del Rosario desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad. Concentración previa en Plaza España.

11.00 | Actividades de la Escuela de la Naturaleza: tiro con arco, cetrería, manualidades y más. Horario: de 11.00 a 14.00 h. Lugar: “Recinte Fester”. Organiza: Club de caça Almassora.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Tic-Tac’. Lugar: Plaza España.

19.00 | Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario en la parroquia de la Natividad, seguida de procesión con traca final y fuegos artificiales.

20.00 | Actuación del grupo ‘Los Indi.os’ en el Mesón del Vino.

LUNES 6

11.00 | Concentración de la peña Gent del Bou en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

11.00 | Visita institucional a la Residencia Municipal Vicente Vilar Morellá con motivo del XXIV aniversario e inauguración del “Piano viu” de la Associació Ciutat Feliç.

11.30 | Actuación de la cantante local Raquel López Soler en el Teatro Naïf de la residencia Vicente Vilar Morellá.

11.45 | Visita de la reina y corte de honor a la residencia Maria Rosa Molas. Lugar: C/ Darremur, 39.

13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Monferrer por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” de la peña Gent del Bou. Salida desde Plaza Mayor.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Wanda Park’. Lugar: Plaza España.

19.30 | Tardeo con ‘Cuerda para rato’, patrocinado por Gent del Bou. Lugar: C/ Trinidad, 5.

20.00 | Demostración de repostería organizada por la Asociación de Amas de Casa. Lugar: Salones CaixAlmassora.

20.00 | Actuación del grupo ‘Vudú’ en el Mesón del Vino.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats” de la peña Gent del Bou en Plaza Mayor y Plaza de la Picaora.

MARTES 7

11.00 | Concentración de las peñas y collas El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou, El Roser, A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

11.30 | Mañana de copla española con Juanra Castillo. Lugar: Teatro Naïf de la residencia Vicente Vilar Morellá.

13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Bellés por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” de las peñas El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou y El Roser (salida desde Plaza Mayor), y de A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo (salida desde Plaza de la Picaora).

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Splai Teatre’. Lugar: Plaza España.

20.00 | Actuación de ‘Fabián Sánchez’ en el Mesón del Vino.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats”: uno de las peñas El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou y El Roser (Plaza Mayor), y otro de A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo (Plaza de la Picaora).

MIÉRCOLES 8

11.00 | Concentración de las peñas y collas El Caragol, El Trasto y El Comboi. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

11.30 | Matinal de Biodanza con ‘Merak Movimiento’ en la Residencia Municipal Vicente Vilar Morellá. Actividad abierta a todo el público.

13.00 | Entrada de vacas de Jaime Tárrega ‘Lucas’ por C/ San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” de las peñas El Caragol, El Trasto y El Comboi. Salidas desde Plaza Mayor.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘DiverTwin’. Lugar: Plaza Botànic Calduch.

19.00 | Día del Mayor con reparto de merienda (previa inscripción) y ‘Tributo a Isabel Pantoja’. Lugar: Plaza Pere Cornell.

19.00 | Actuación musical de ‘Vicente Añó’, patrocinada por El Caragol. Lugar: C/ San Roque, esquina con C/ San Joaquín.

19.00 | Tardeo Combo de la Escuela Mestre Agut Manrique (versiones pop-rock). Lugar: C/ Trinidad, 5.

19.00 | Actuación musical de ‘Rumba Sierra’, patrocinada por La Travessa. Lugar: Plaza Santa Teresa.

20.30 | Actuación de ‘Extrarradio’ (tributo a Melendi) en el Mesón del Vino.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats” de El Caragol, El Trasto y El Comboi. Lugar: Plaza Mayor.

23.45 | Noche ‘Bandidos Rock Band’. Lugar: C/ Trinidad, 5.

24.00 | Discomóvil con ‘DJ Pixo’, patrocinada por La Travessa. Lugar: Plaza Santa Teresa.

24.00 | Discomóvil, patrocinada por La Galbana. Lugar: C/ San Roque.

01.00 | ‘Fiesta Remember’ con DJs Toni Rico y Julio Escriche en el “Recinte Fester”.

04.00 | DJ comercial y reguetón en el “Recinte Fester”.

JUEVES 9

11.00 | Ofrenda floral a Jaime I y Pere Cornell. A continuación, baile de la Associació Cultural El Torrelló. Organiza: Ayuntamiento de Almassora.

11.00 | Trashumancia urbana de ganado mestizo por C/ San Vicente. Patrocina: Asociación de Peñas Taurinas de Almassora.

11.00 | Concentración de 30 peñas y collas en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” de más de 30 peñas, con salidas desde Plaza Mayor.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Imagine’. Lugar: Plaza España.

20.00 | Actuación del grupo ‘Jarana’ en el Mesón del Vino.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats” de todas las peñas participantes. Lugar: Plaza Mayor.

01.00 | ‘Fiesta Indalo’ en el “Recinte Fester”.

VIERNES 10

13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Infantes por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por la charanga Banana Boom.

17.30 | Aplicaciones de musicoterapia en la residencia Vicente Vilar Morellá, con motivo del XXIV aniversario. Participa el alumnado del Grado de Enfermería de la UJI.

18.00 | Tarde de vacas de Hermanos Bellés.

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Láser Combat’. Lugar: Plaza Víctimas del Terrorismo.

20.00 | Actuación de DJs locales ‘DJ NUC’, Jesús del Valle y Esteban Mañanós en el Mesón del Vino.

20.00 | Tardeo con ‘DJ Cote Beat’, patrocinado por El Perico, El Gancho y Mig a Miges. Lugar: C/ San Cristóbal.

20.00 | Tardeo con ‘Jarana’, patrocinado por La Trieka por su 15.º aniversario. Lugar: Plaza de la Iglesia.

21.30 | Cena de “pa i porta” amenizada por la orquesta ‘Alaska on Tour’. Parque infantil a cargo de ‘Tic-Tac’. Lugar: Plaza España. Colabora: Cooperativa Agrícola San José.

23.00 | Actuación de ‘Marisma Rumba’, patrocinada por El Perico, El Gancho y Mig a Miges. Lugar: C/ San Cristóbal.

00.30 | Actuación musical, patrocinada por la peña El Nuc. Lugar: C/ San Joaquín (esquina C/ San Cristóbal).

01.00 | DJ Cote Beat, patrocinado por El Perico, El Gancho y Mig a Miges. Lugar: C/ San Cristóbal.

01.00 | Vacas enfundadas de la ganadería Alba Atenea con pruebas de diversión. Patrocina: A.C.T. Santa Quitèria.

02.00 | Macro discomóvil en el “Recinte Fester” con DJ Monty y Jaime Martínez.

SÁBADO 11

11.00 | Concentración de peñas y collas (más de 30 grupos) en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Cali por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

13.00 | Actuación de ‘Los Makis’, patrocinada por la peña El Caragol. Lugar: C/ San Roque esquina C/ San Joaquín.

17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

18.00 | “Bous per la Vila” del Ayuntamiento (salida desde Plaza Mayor), de las peñas El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (salida desde Plaza de la Picaora), y de Els Vint hasta La Tabarra (salida desde Plaza Mayor).

18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Monitors’. Lugar: Plaza España.

19.00 | Tardeo con ‘DJ Pixo’, patrocinado por Aficionades Taurines d’Almassora. Lugar: C/ Trinidad, 5.

19.45 | Tardeo-Rock con ‘Mind Game’, patrocinado por L’Alcria. Lugar: C/ San Marcos, 127.

20.00 | Entrada infantil de carretones. Patrocina: Junta Local de Fiestas. Lugar: Recinto taurino.

20.00 | Actuación de ‘Triscando en la hierba’ (tributo a Marea) en el Mesón del Vino.

20.00 | Tardeo con ‘Efraín y los piratas del flamenco’, patrocinado por Juventud Taurina. Lugar: Av. del Mar, 9.

21.00 | “Tombet de bou” popular. Patrocina: CaixAlmassora. Lugar: C/ Trinidad.

22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

23.30 | “Bous embolats”: uno del Ayuntamiento (Plaza de la Picaora), uno de El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (Plaza Mayor) y uno de Els Vint hasta La Tabarra (Plaza Mayor).

23.30 | Discomóvil con ‘DJ Pixo’, a cargo de Juventud Taurina. Lugar: Av. del Mar, 9.

23.30 | Noche remember con Jorge Killer, Vicente Añó y Paco Moliner, patrocinada por Aficionades Taurines d’Almassora. Lugar: C/ Trinidad, 5.

01.00 | Macro orquesta ‘Invictus’. Lugar: parking de la Piscina Municipal.

02.00 | Macro discomóvil con DJs Guillem Nebot y Jaime Martínez en el “Recinte Fester”.

DOMINGO 12

12.00 | Misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

17.00 | Día del Niño (de 3 a 12 años) con actividades infantiles a cargo de ‘Tic-Tac’, ‘DiverTwin’, ‘Monitors’, ‘Jara-Turia’ y ‘Láser Combat’. Merienda para los niños inscritos previamente. Lugar: parking de la Piscina Municipal. Colabora: Cooperativa Agrícola San José.

18.00 | Partida de Pilota Valenciana. Lugar: Trinquet municipal Antoniet d’Almassora.

20.00 | Actuación final de fiestas: ‘Vive - La historia de un musical’. Lugar: Plaza España.

A continuación | Castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas. Lugar: explanada C/ San Pedro (antiguo “Recinte Fester”).

SÁBADO 18

10.00 | IV Concurso de Puzzles Solidario Contra el Cáncer de Almassora, con categorías infantil, individual, por parejas, por equipos y puzzle chess. Inscripciones hasta el 12 de octubre en www.aepuzz.es/campeonatos. Lugar: “Recinte Fester”.

DOMINGO 19

08.30 | Rosario de la aurora in memoriam Rosarito ‘la Llebra’. Salida desde Plaza de la Iglesia. Recorrido por las calles de la Vila y chocolatada final. Organiza: Lluïsos Almassora. Colabora: Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.

10.00 | IV Concurso de Puzzles Solidario Contra el Cáncer de Almassora (categorías infantil, individual, por parejas, por equipos y puzzle chess). Inscripciones hasta el 12 de octubre en www.aepuzz.es/campeonatos. Lugar: “Recinte Fester”.