El PSPV de Morella niega irregularidades en los pagos municipales y acusa al PP de manipular a la ciudadanía

La publicación de un informe preliminar de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre supuestos pagos irregulares en el Ayuntamiento de Morella entre el 2020 y el 2024 ha desatado un nuevo cruce de acusaciones entre partidos. Mientras el PP apunta a posibles irregularidades en la contratación municipal, desde el PSPV, liderado por el exalcalde y diputado provincial, Rhamsés Ripollés, rechazan de plano esas acusaciones y defienden la legalidad de todas las actuaciones.

En un comunicado oficial, los socialistas morellanos aseguran que los servicios a los que alude la AVAF fueron prestados "íntegramente al Ayuntamiento y al conjunto del municipio, en ámbitos como la promoción, la difusión y la comunicación de actividades y eventos locales". Y sostienen que, por tanto, "no ha habido ningún tipo de irregularidades de fondos", a la vez que acusan al PP de "intentar manipular a la opinión pública con fines políticos".

Desde el PSPV subrayan que todos los procedimientos "se llevaron a cabo bajo supervisión técnica y con informes favorables de intervención municipal". Además, recuerda que la contratación se centró en la única empresa local disponible en el ámbito de la comunicación y difusión, una decisión que justifican por el compromiso con el tejido empresarial de proximidad y por la necesidad de contar con un servicio ágil y conocedor de la realidad de Morella.

Los socialistas desconocen el contenido íntegro del informe

Por otro lado, los socialistas critican que, a día de hoy, desconocen el contenido íntegro del informe de Antifraude. Por ello, reclaman que se les dé traslado de toda la información relativa tanto de la anterior legislatura como de la actual, en la que gobiernan Independientes por Morella con Bernabé Sangüesa al frente.

Por su parte, los populares sostienen que el informe de Antifraude apunta a pagos realizados sin las debidas garantías administrativas y que, en su opinión, "reflejan una forma irregular de gestionar los recursos municipales". Los populares insisten en que los socialistas "deben asumir responsabilidades políticas por la situación y que el Ayuntamiento debería esclarecer cuanto antes las conclusiones de la AVAF".

A la espera de que se conozcan los detalles al completo del informe de la Agencia Valenciana Antifraude, el documento preliminar ha abierto un nuevo frente político en la capital de Els Ports. Mientras el PSPV niega irregularidades y defiende su gestión como "ajustada a la legalidad", el PP insiste en que se trata de un "caso de mala praxis que debe ser depurado".