Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque

Un parque infantil ha sido cerrado de manera preventiva después de que dos perros murieran en las últimas horas tras ser paseados por la zona. Una familia que sacó a sus mascotas a dar una vuelta por el centro de l’Alcora regresó con uno de los animales ya sin vida y el otro en estado muy grave. El veterinario que lo atendió confirmó que sus síntomas eran compatibles con un posible envenenamiento.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de l’Alcora ha decidido este sábado acordonar el parque Germanes Ferrer Bou, conocido popularmente como Parque del Avión, y dar aviso al Seprona. La Policía Local ha realizado una primera inspección ocular en busca de posibles restos de sustancias tóxicas, aunque no se encontró nada sospechoso. “Algo pasó seguro, porque no es normal”, señaló el alcalde, Samuel Falomir.

El consistorio de l’Alcora ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite acercarse con animales sueltos a la zona. También ha advertido de la importancia de vigilar a los niños y a las personas dependientes hasta que se esclarezcan los hechos.

El Ayuntamiento recuerda que el uso de veneno está terminantemente prohibido y constituye un delito grave. Mientras tanto, el parque permanecerá cerrado hasta que se lleven a cabo las revisiones pertinentes que garanticen la seguridad, aunque el resto de parques de l’Alcora continúan abiertos con normalidad.