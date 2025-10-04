Benicàssim bajará el IBI y dejará de ingresar más de un millón en dos años
La rebaja del tipo del 0,60 % al 0,58 % se sumará a la aplicada en el 2025 y afectará a más de 30.000 inmuebles
El Ayuntamiento de Benicàssim trabaja en una nueva reducción del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2026, que pasará del 0,60 % al 0,58 %. Con esta medida, el consistorio benicense busca aliviar la carga fiscal de 30.635 bienes inmuebles, de los cuales 20.635 son viviendas.
Esta iniciativa se suma a la rebaja ya aplicada en 2025, lo que supone un ahorro total de más de un millón de euros para las familias benicenses. Tal como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, “mantenemos nuestro compromiso de seguir rebajando el IBI durante esta legislatura. Por segundo año consecutivo lo hemos logrado gracias a unas cuentas saneadas y al control sobre el gasto, que nos ha permitido reducir el tipo de gravamen para compensar el impacto de la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de España a los vecinos de Benicàssim”.
Rebaja incluida en los presupuestos de 2026
El equipo de gobierno, inmerso en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, prevé aprobar en el pleno del próximo 13 de octubre la modificación de la ordenanza fiscal que incluirá esta nueva reducción del tipo del IBI.
“Como equipo de gobierno seguimos la hoja de ruta para crear una fiscalidad justa para los ciudadanos y familias de Benicàssim. En este caso, el tipo impositivo se situará en el 0,58 %, uno de los más bajos de la provincia. De este modo, dejamos de recaudar más de 1 millón de euros en dos años y seguiremos trabajando para aliviar la carga fiscal a nuestros vecinos”, ha añadido el concejal de Hacienda, Arturo Martí.
Bonificaciones en vigor
El Ayuntamiento recuerda que Benicàssim cuenta con distintas bonificaciones en el IBI, como el 5 % por domiciliación bancaria y pago en cuatro plazos, el 50 % de la cuota íntegra para inmuebles con aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, y reducciones específicas para familias numerosas en función del valor catastral.
