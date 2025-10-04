‘De bou a bou’, la esencia de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana en juego

Las fiestas de la Misericòrdia de Burriana tienen desde ahora un tablero propio. De bou a bou es mucho más que un juego, es un homenaje que transforma en casillas, fichas y dados los momentos, personajes y tradiciones que han dado vida a los festejos, celebrando además el 50 aniversario del regreso del bou al carrer, impulsado en 1976 por la comisión encabezada por Juan Abad el Mosquit. Se trata de una propuesta ideada por José Carlos Torralba, Alejandro Navarro y Juan Poré, conocidos apasionados de los festejos, que invita a revivir, jugando, el espíritu de las fiestas patronales.

El juego, pensado tanto para niños como para mayores, toma como referencia el clásico juego de la oca, aunque con elementos muy característicos de Burriana. Las fichas son toros, el dado es rosa y los tradicionales redondeles blancos de los números son cerdos, en alusión al popular apodo de los burrianenses. El tablero recorre los símbolos más representativos de las fiestas: empieza con la entrada de penyes y culmina con el castillo de fuegos artificiales. Por el camino se encuentran los patrones, Sant Blai y la Mare de Déu de la Misericòrdia; toros históricos como Nubarrón o Limonero; peñas emblemáticas como Els Xorrosos, La Bota o El Autobús; y personajes clave, como el doctor Gustavo Traver, cuya casilla envía a los jugadores a la enfermería.

Actos desaparecidos

También rinde homenaje a actos desaparecidos, como la guerra del agua, la fiesta de las paellas o la subida al Campanar organizada por la peña Ha tu Ke Timporta. Además del juego principal, De bou a bou incluye cuatro actividades clásicas complementarias, entre ellas una sopa de letras, un laberinto o un encuentra las diferencias. Asimismo y para emular la tradición, ganar requiere completar tres partidas, recordando así el disparo de tres cohetes previo a la salida del toro al recinto. Un folleto acompañará al juego, explicando cada casilla y su significado, con el objetivo de que las próximas fiestas llegue a todos los casals y que las peñas y grupos de amigos puedan jugar mientras aprenden más sobre la historia y la cultura festiva de la ciudad.

La iniciativa ya está en marcha, y aunque la fecha oficial de lanzamiento, el precio y los puntos de venta los anunciarán en breve, prevén que a partir de diciembre el juego esté disponible en la calle.