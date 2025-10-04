Orpesa renueva la red de agua en El Balcó y mejora el Bombí

Las obras de renovación de la red de agua potable en la urbanización El Balcó de Orpesa avanzan con la sustitución de las viejas conducciones por nuevas tuberías de polietileno de mayor calidad, con las que pretenden acabar con las continuas fugas registradas en la zona.

La actuación, adjudicada a la empresa Fobesa, por un importe de 330.531,69 euros más IVA, incluye también la impermeabilización del depósito general Bombí I y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos comenzaron hace unas semanas en la calle Azor y contemplan la instalación de más de 3.400 metros de tubería, con diámetros de entre 90 y 110 milímetros y una presión nominal de 16 bares, frente a los 6 y 10 de las canalizaciones originales, que fueron colocadas en los años 70.

Además, renovarán las acometidas que conectan la red municipal con las viviendas de los vecinos. El proyecto afecta a la avenida Benicàssim y a las calles Abubilla, Madroño y Ruiseñor, donde sustituirán las que conectan la red municipal con las casas.

En los últimos tres años han contabilizado más de 260 incidencias en esta urbanización, provocadas por materiales de baja calidad o instalaciones deficientes. La edila de Obras Públicas, Araceli de Moya, asegura que con la intervención solucionarán los problemas y mejorarán el servicio. Y el alcalde, Rafael Albert, destaca que esta inversión, cercana al medio millón de euros, reforzará el suministro y garantizará el abastecimiento.