Burriana renueva sus calles con casi un millón de euros en obras

La Concejalía de Vía Pública de Burriana ha presentado un balance de las inversiones realizadas durante el tercer trimestre del año en materia de mejora de la red viaria urbana, accesibilidad e infraestructuras básicas, alcanzando una cifra total de 943.102 euros.

El objetivo de este plan es la modernización de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos. En este marco, destaca especialmente la actuación en el Camí d’Onda, una vía de gran relevancia para la vida cultural y social del municipio, donde se han mejorado el pavimento y la seguridad peatonal en un entorno muy transitado a lo largo del año.

Obras distribuidas por toda la ciudad

El resto de las inversiones se han ejecutado en distintas zonas del término municipal. El año comenzó con la reforma integral de las calles San Blai y Calvari, además de la reparación de la acera del Camí del Grao. Posteriormente se han desarrollado importantes proyectos de accesibilidad en la avenida Juan Bautista San Martín y en las calles Mallorca, Sant Joan de la Creu y Bisbe Lluís Pérez, con un importe global superior a los 300.000 euros.

También se han destinado recursos al rebacheo de caminos rurales, la mejora de los accesos a la pasarela del Clot de la Mare de Déu, la reparación parcial de la acera en la avenida Cardenal Tarancón, y la pavimentación de diversos viales como el Camí del Marge, la avenida Jaume I y el carrer la Mota, con una inversión total de 115.000 euros.

Renovación de infraestructuras básicas

En cuanto a las infraestructuras básicas, se han ejecutado obras de renovación de la red de agua potable en la Ronda Pere IV y la Ronda de la Panderola, junto con la renovación del alcantarillado en la plaza El Pla y en la propia Ronda de la Panderola, con una inversión aproximada de 430.000 euros. Además, el Ayuntamiento ha acondicionado itinerarios accesibles por un importe de 58.000 euros.

Balance del concejal

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que “hemos ejecutado y finalizado el 90 % de las obras, mientras que el 10 % restante concluirá en las próximas semanas”.

Trullen ha valorado que “el balance es muy satisfactorio, ya que hemos logrado invertir alrededor de un millón de euros en apenas nueve meses, con especial atención a zonas que llevaban más de 30 años sin recibir una inversión significativa”.

Finalmente, el edil subrayó “la actuación en el Camí d’Onda, priorizando un punto neurálgico para nuestros vecinos y para la actividad cultural de Burriana”.