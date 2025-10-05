Comunicacions dels Ports reafirma la legalidad de sus actuaciones, tras la notificación de Antifraude

La empresa Comunicacions dels Ports. SA reafirma, en un comunicado y tras la notificación de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha actuado «siempre dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad, tanto en sus relaciones con las administraciones públicas como en el desarrollo de su actividad profesional como medio de comunicación local».

Así, se ha manifestado después de conocerse la notificación remitida por Antifraude en la que asegura constatar contratación «irregular» de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Morella entre el 2020 y el 2024. Una notificación que se produce tras denunciar el Partido Popular en Les Corts en el 2023 «el pago de facturas sin contrato a las empresas de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig».

Aguilella (PP): "Es la punta del iceberg" El secretrio general del PP en la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, asegura que la notificación de la Agencia Valenciana Antifraude de "irregularidades" en la contratación de publicidad institucional de Comunicacions dels Ports con el Ayuntamiento de Morella entre el 2020 y el 2024 es solo "la punta del iceberg". Para Aguilella, "este parece haber sido el modus operandi de Ximo Puig desde 1996. Desde que fue alcalde, el posterior presidente de la Generalitat Valenciana, y hoy embajador de España ante la OCDE, se estuvo pagando, tal y como desvela la AVAF, sin licitación, sin publicidad, sin ningún tipo de soporte legal". "Hoy un organismo público ha reconocido las irregularidades y en el PP vamos a trabajar para que se conozca la verdad, ante el silencio cómplice de Puig y del PSPV". Porque, asegura, "las denuncias que durante años se han hecho desde distintos estamentos públicos advirtiendo de la forma ilegal de contratar son las que ahora se acreditan. Y esto acaba de empezar". El popular señala que, "como siempre, el PP vamos a ser aliados de la justicia y a tender la mano a la ley para que desnude una trama que no se ciñe al Ayuntamiento de Morella y trasciende a otras instituciones supramunicipales". "No nos sorprende a nadie. Porque la empresa del hermano de Ximo Puig ya ha sido condenada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por formar parte de un cartel de negocios dirigidos a amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia". En este caso, recuerda el número dos del PPCS, "son cuatro años y diez meses de prisión los que la Fiscalía ha propuesto por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas".

Al respecto, la empresa asegura que ha venido prestando durante décadas un servicio «esencial» de comunicación local, «siendo el único medio audiovisual existente en Morella y la comarca de Els Ports», lo que «ha hecho posible la difusión de información institucional, social y cultural de interés para la ciudadanía de la comarca».

Ejecución correcta de los trabajos

Y recalca que los trabajos contratados por distintas administraciones públicas, incluidos los relativos a la difusión de campañas institucionales, cobertura de eventos y producción de contenidos informativos, "siempre fueron ejecutados correctamente, conforme a lo solicitado y sin que conste ningún tipo de reparo, objeción ni observación por parte de los órganos fiscalizadores o de intervención de dichas administraciones en el momento de su realización".

Por todo ello, desde Comunicacions dels Ports "lamentan profundamente que el debate político y mediático pueda dañar injustamente la reputación de un medio de comunicación local que ha trabajado con rigor, vocación de servicio público y profesionalidad".