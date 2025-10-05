L'Alcora inmortaliza a 'Pipi' con un espectacular 'cabut'

No es únicamente un vecino más de l’Alcora. Es, en realidad, todo un personaje que, a lo largo de los años, ha sabido ganarse el cariño y el respeto de sus conciudadanos, no solo por su carácter abierto y afable, sino porque ha sido, sigue siendo y será el altavoz de todo aquello que pasa en el municipio.

Y esa persona, a la vez que personaje, no es otro que Javier Nomdedeu, conocido por todos como Pipi, quien ejerce como corresponsal de Mediterráneo en l’Alcora desde hace décadas.

De hecho, su trayectoria le ha llevado a ser uno de los protagonistas de la Trobada de Gegants i Cabuts de l’Alcora, ya que la Colla Gegantera de la localidad estrenó un nuevo cabut, patrocinado por Caixa Rural, dedicado precisamente a él. Este nuevo personaje se suma a los ya emblemáticos José Vicent el del Hispano y José Carnicer Arqueta, dentro de la lista de figuras inspiradas en personas populares del municipio.

Reconocimiento a una vida dedicada a l’Alcora

Tanto el regidor de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, como el presidente de Caixa Rural, José Luis Esteban, destacaron la constante participación de Nomdedeu, su entrega desinteresada y su amor por todo lo que representa a l’Alcora, además de su manera inconfundible de contagiar alegría.

Su buen carácter y humor le caracterizan a 'Pipi'. / R. D. A.

“Si hay un acto, allí está Pipi; si hay una noticia, la cuenta; y si hay un chiste, ya lo ha soltado antes”, señalaron entre sonrisas.

Ambos coincidieron en que “Pipi es l’Alcora: cercano, alegre, generoso y con un corazón inmenso. Por eso, además de seguir viéndolo cámara en mano por nuestras calles, también lo veremos en versión cabezudo, para que nunca falte en nuestras fiestas y para que las generaciones futuras sepan que en l’Alcora hubo, hay y habrá un Pipi único e irrepetible”.

El alcalde, Samuel Falomir, subrayó también la importancia del homenaje:

“Desde hoy, la Colla de Gigantes y Cabezudos de l’Alcora cuenta con un nuevo miembro en su familia: Javier Nomdedeu, nuestro estimado Pipi. Javi merecía un reconocimiento como este por todo el trabajo que ha realizado durante años en nuestro pueblo de manera desinteresada: colaborando, participando en actos, homenajes y presentaciones, y siempre dispuesto a ayudar tanto en el Ayuntamiento como en asociaciones y clubes. Es un personaje popular y muy querido por todos los alcorinos y alcorinas que pasa a formar parte de la historia de l’Alcora. Enhorabuena a Caixa Rural por haber pensado en Pipi para este reconocimiento, sin duda, más que merecido”.

Javier Nomdedeu junto al 'cabut' hecho en su honor. / R. D. A.

Una vida ligada a la comunicación y a su pueblo

Tras sus estudios de Derecho en la UJI y su etapa en el sector cerámico en una empresa familiar, Nomdedeu reorientó su vida hacia los medios de comunicación, impulsado por su pasión por l’Alcora y, curiosamente, por dos golpes de suerte —el Libretón BBV y el Gordo de Navidad— que le permitieron dedicarse plenamente a informar.

Ha sido corresponsal primero de Levante y, sobre todo, durante los últimos 35 años en el periódico Mediterráneo, convirtiéndose en la voz y la cámara de l’Alcora. También ha coordinado el suplemento Crónica de l’Alcora y fue cofundador de la televisión local. Forma parte de numerosos colectivos y asociaciones —cofradías, peñas taurinas y clubes deportivos—, ha obtenido premios de poesía y fotografía y es autor de los cuatro volúmenes de la colección L’Alcora en Blanc i Negre, editada por Mediterráneo.

El corresponsal de l'Alcora en una fotografía con humor junto a su 'cabut'. / R. D. A.

El humor, otra de sus señas de identidad

A su labor informativa se suma su faceta humorística. Nomdedeu ha publicado chistes gráficos en revistas nacionales y durante más de 20 años firmó la sección de humor en la desaparecida revista local L’Alcora Avui, donde fue nombrado Personaje del Año. Además, ha colaborado con el Libro de Fiestas a través de sus populares secciones Inspipiraciones y Chupipinazos, siempre con ingenio y buen humor.

El autor del cabut que reproduce su imagen es Toni Mujal, artesano de Cardona (Barcelona), considerado uno de los mejores especialistas en gigantes y cabezudos de España.

“Es un honor formar parte de la historia de l’Alcora”

Nomdedeu expresó su gratitud asegurando que “es un honor formar parte de la historia de l’Alcora junto a Arqueta, por ser las dos únicas personas en vida con este reconocimiento, ya que lamentablemente José el del Hispano no pudo disfrutarlo”.

Destacó además que el homenaje cobra aún más valor al coincidir con el centenario de Caixa Rural y los 75 años de la tradición de Gigantes y Cabezudos en la localidad.

“Si a lo bonito de ser popular y sentirse querido por tu pueblo se añaden estos homenajes, no se puede pedir más en la vida”, concluyó emocionado.

La Trobada y la Mostra de Danses

La XII Trobada de Gegants i Cabuts de l’Alcora, organizada por la Colla Gegantera Alcorina con el apoyo del Ayuntamiento y Caixa Rural, reunió a grupos de toda España: Petits Pintors de Vila-seca, Gegants d’Olesa de Montserrat, Gegants de Cubelles, Colla de Montmeló, Colla de Rubí y Gegants de Sant Joan Despí, además de la colla anfitriona.

En la XI Mostra de Danses participaron el Rancho Folklórico San Vicente de Irivo (Portugal), el Grup de Danses Font d’Aicart y el Grupo Concuerda, ambos de l’Alcora.