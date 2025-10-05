Onda reparte los cadafales entre más de 200 peñas para la Fira 2025

El Teatro Mónaco de Onda ha acogido este domingo por la mañana el tradicional sorteo de cadafales, en el que se han asignado de forma aleatoria los emplazamientos de las más de 200 peñas y asociaciones que participarán en los festejos taurinos de la Fira d’Onda 2025.

El acto ha estado presidido por las recién proclamadas representantes de la Fira, la reina Inés Ramón Aguilella y la dama de honor Paula Rubio Arcas, quienes han ejercido de manos inocentes para extraer los números, acompañadas por el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, y técnicos municipales.

Una Fira segura y con esencia

Puig ha destacado que “el esfuerzo de meses de trabajo nos permite ofrecer una Fira segura, bien organizada y con una programación taurina a la altura de nuestra ciudad”. El edil ha añadido que “la Fira no se entiende sin la implicación de nuestras peñas y asociaciones, que son el alma de la fiesta”.

Montaje escalonado de los cadafales

El montaje de los cadafales se realizará de forma escalonada a partir de las 19.00 horas. El lunes 13 de octubre será el turno de las peñas ubicadas en el Raval de San José y El Pla; el martes 14, de las situadas en las calles San Roque y Safona; y el miércoles 15 se procederá al montaje de los cajones.

Programación taurina

La programación taurina oficial, preparada por el Ayuntamiento de Onda, volverá a situar a la ciudad en el mapa nacional del bou al carrer gracias a la apuesta por ganaderías de máxima categoría.

El sábado 18 de octubre se exhibirá el bou de la Fira, Lunares (Nº18, G-0), de la legendaria ganadería sevillana Miura, seguido del astado Chivato (Nº38, G-0), de Torrestrella.

Los encierros cerriles también contarán con hierros de prestigio. El jueves 23 de octubre será el turno de Cebada Gago, con seis toros —Caminante, Alencuentro, Galopero, Liante, Aplicado y Bramador—, mientras que el sábado 25 protagonizarán el encierro los ejemplares de Adolfo Martín, con Bordador, Manchonero, Vanidoso, Aviador, Pecador y Manchonero.

Toros de las peñas

Junto a la programación municipal, las peñas y asociaciones taurinas locales también tendrán protagonismo con la exhibición de toros cerriles de destacadas ganaderías.

La A.C.T. La Montera mostrará a Experto (Nº6, G-9), de Las Ramblas, mientras que la peña Ti-K soltará a Maquinista (Nº12, G-1), de La Jotera.

Por su parte, la A.C.T. Celestino Cuadri d’Onda ha apostado por Geranio (Nº11, G-0), de Hijos de D. Celestino Cuadri Vides, y la peña Aficionats al bou de la Fira d’Onda por Solito (Nº28, G-1), de Peñajara de Casta Jijona. A ellos se suma la A.C.T. Pañuelito Verde, que exhibirá a Colombiano (Nº13, G-0), de Partido de Resina.

Además, la A.C.T. Guarismo 2 patrocinará un cartel de primer nivel con cinco toros portugueses de las ganaderías Murteira Grave y Palha —Inquieto, Atlántico, Barberito, Enfurruñado y Saltillo—, junto al ejemplar Pablito (Nº28, G-1), también de Murteira Grave. Finalmente, la peña Amics & CIA exhibirá el sábado 18 a Insensato (Nº11, G-1), de Jiménez Pasquau.