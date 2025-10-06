Más de 6.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa

Orpesa ha vivido este lunes una de las jornadas más multitudinarias de las fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia con el tradicional Día de las Paellas, que ha congregado a más de 6.000 personas entre vecinos y visitantes en una concurrida plaza España.

Desde primera hora, el centro del municipio se ha llenado del aroma del arroz y la leña, con un ágora abarrotada de grupos disfrutando de la comida y la música. En paralelo, el Ayuntamiento ha servido 2.000 raciones de una paella monumental para quienes no cocinaban su propia receta, en una larga cola que ha llegado casi hasta la plaza Mayor.

La calle Torreblanca ha vuelto a ser el punto neurálgico de las peñas, que han elaborado sus creaciones con gran ambiente. Entre ellas, destacó la colla Sobre la Marcha, que ha recorrido la plaza cantando con micrófono y animando a todos con temas como Paquito el chocolatero.

Búscate en el Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa / Eva Bellido

El concejal de Fiestas, David Juárez, ha celebrado «la enorme participación y el ambiente ejemplar» de la jornada, y ha destacado novedades de este año como la incorporación del toro mecánico. Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha remarcado que «cada año el Día de las Paellas reafirma nuestras tradiciones y la unión del pueblo».

La jornada ha contado con actuaciones de Monkey Band, El Serrucho, DJ Rodhel y JFran DJ.

El multitudinario acto ha transcurrido después de un fin de semana de lo más emotivo. Albert ha recordado el carácter especial de estas fiestas «por haber nombrado a la Virgen de la Paciencia alcaldesa perpetua de Orpesa, un hecho histórico que demuestra la profunda devoción de nuestro municipio».

Este martes arrancarán los actos taurinos en el Ravalet, dentro de un programa festivo que se extenderá hasta el 12 de octubre, con actividades muy variadas pensadas para todos los públicos.