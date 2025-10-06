Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comencen les obres de construcció de l’Espai d’Arts d'Alcalà de Xivert

Ja s'han iniciat els treballs amb les demolicions interiors de l'antic col·legi de Les Monges i el condicionament dels accessos a través de finques confrontants

Les obres tenen un període d'execució previst de 15 mesos

L'alcalde d'Alcalà de Xivert ha visitat l'inici de les obres.

L'alcalde d'Alcalà de Xivert ha visitat l'inici de les obres. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Ja han començat les obres de construcció del nou edifici municipal Espai d’Arts d'Alcalà de Xivert. Aquests primers treballs estan consistint en el condicionament de l'accés a l'obra a través de finques confrontants, amb l'enderrocament de mitgeres per a què la maquinària puga accedir sense problemes. També s'està esbrossant el pati interior i procedint a les demolicions de tabiqueria interior de l'antic col·legi de Les Monges, tant de la planta baixa com de les plantes superiors. Elements de la construcció que es restauraran per a la seua recol·locació i ús posterior, com l'antiga porta d'accés, s'estan retirant per a la seua correcta conservació.

 L'obra consisteix en la rehabilitació completa de l'antic col·legi de Les Monges, amb una superfície de 944 metres quadrats, per a dedicar-lo a usos relacionats amb les arts, especialment com a Escola de Música per a la Associació Musical Santa Cecilia d'Alcalà de Xivert.

 El pressupost total de l'obra és de 1.329.275 euros, a càrrec de l'empresa Becsa, amb un període d'execució de 15 mesos. Comptarà amb una sala d'assajos de 220 metres quadrats, aules per a l'Escola de Música i sales multifuncionals, a més d'una zona a l'aire lliure per a diferents usos.

 L'Alcalde Francisco Juan ha destacat que “amb l'inici de les obres, comença el compte arrere perquè la Associació Musical Santa Cecilia compte amb un edifici que reunirà totes les condicions per a la seua activitat i, a més, tota la població es beneficiarà de comptar amb un nou edifici municipal que podrà utilitzar-se per a diferents actes relacionats amb les arts i la cultura”. A més, insistia que “seguim amb el full de ruta marcat pel Pla Reviu, que instava l'Ajuntament a recuperar edificis emblemàtics del nucli d'Alcalà, per a nous usos comunitaris”.

