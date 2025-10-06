La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez

Al sentido del humor y el mal gusto puede separarlos una delgada línea que si no existe una reflexión previa, puede conseguir el efecto contrario al pretendido. De eso tiene mucho lo que ha sucedido este fin de semana en Nules, cuando una peña, en el transcurso de las fiestas patronales de la Soledat, decidió gastar lo que sus integrantes pensaron que era una broma, pero que está muy cerca de acabar convertida en un delito del que deberán responder ante un juez.

Así de severa y contundente ha sido la respuesta oficial a lo que se considera una vandalización del monumento a la mujer trabajadora, ubicado en la plaza Fray Asensi Nebot, donde se instala el Mesón de la Tapa durante las fiestas, al colocar en la escultura un mucho, una escoba y un recogedor.

No contentos con el resultado, a la vista de cualquiera que pasara por esa frecuentada zona, los supuestos autores de este acto vandálico difundieron la fotografía en sus redes sociales con el lema: «Visca la dona treballadora», convencidos de que su idea sería aplaudida por el público general. De buen seguro, en ningún momento reflexionaron sobre las posibles consecuencias que tendría presumir de una visión tan machista de la mujer.

El alcalde de la localidad, David García, confirma que en cuanto en el Ayuntamiento tuvieron conocimiento de estos hechos, la Policía Local intervino e identificó a los presuntos autores. García advierte que su acción «no se quedará en la imposición de una denuncia», porque consideran que se trata de «un delito, la policía está trabajando el informe que llevaremos al juzgado».

La condena del equipo de gobierno ha sido firme. «Este tipo de actos vandálicos no tienen cabida en una sociedad tolerante, igualitaria y democrática», afirma sin matices el alcalde, quien añade que no están dispuestos a dejarlo pasar «y vamos a aplicar la legislación».

Enfatiza que «es lamentable que algunos, por suerte una minoría, mantengan unos valores propios de la prehistoria y que pretendan una involución en nuestra sociedad». David García tiene claro que «no es un tema menor, ni una gracia ni una tontería».