La falta de viviendas en alquiler pone en riesgo servicios básicos en Morella

La escasez de viviendas de alquiler de larga duración en Morella se ha convertido en un problema creciente para distintos colectivos que llegan al municipio para trabajar, entre ellos personal sanitario, docentes y miembros de la Guardia Civil. La falta de oferta y los elevados precios de las nuevas promociones de obra dificultan, aún más si cabe, esta situación.

En el caso de los médicos del centro de salud, el problema es especialmente grave. Cuando son destinados a la capital de Els Portsa, a menudo no encuentran pisos disponibles y deben instalarse en localidades cercanas como Forcall, Cinctorres o, incluso, Castell de Cabres, lo que implica desplazamientos diarios y un incremento del gasto en transporte.

Marian, médica en el centro de salud de Morella, explica cómo tuvo que planificar su llegada con mucha antelación: «Busqué piso con mucho tiempo de anticipación, porque sabía que no podía dejar pasar oportunidades». Su testimonio refleja la dificultad añadida a la hora de atraer y mantener a profesionales sanitarios, un servicio básico cuya continuidad depende directamente de la disponibilidad de viviendas.

Los docentes de los colegios e institutos de la zona también se topan con la misma problemática. «Hacemos lo que podemos para encontrar pisos en el pueblo y no tener que desplazarnos muy lejos», explican. Sin embargo, algunos se ven obligados a optar por alquileres temporales durante la semana laboral. «Tenemos contrato de lunes a viernes, pero ese mismo viernes tenemos que dejar el piso libre para los turistas de fin de semana», señalan.

Jorge, profesor de FP, destaca que, en su caso, la búsqueda fue algo más favorable gracias al apoyo recibido: «El Ayuntamiento me facilitó contactos de personas que tenían oferta de pisos de alquiler de larga duración», explica. Y añade: «A través de conocidos de pueblos de alrededor pude encontrar rápidamente vivienda. Tuve suerte de encontrar una red de vecinos que me ayudaron en el proceso».

Cuerpos de seguridad

Por su parte, los profesionales de la Guardia Civil afrontan la misma falta de alternativas habitacionales. Actualmente, todos los agentes destinados en Morella residen en las propias instalaciones del cuartel, lo que constata la escasa oferta inmobiliaria en el municipio, hasta el punto de que los agentes prefieren permanecer acuartelados antes que iniciar una casi imposible búsqueda de casa.

Y a esta problemática se suma el elevado precio de las viviendas de obra nueva. Los jóvenes que quieren independizarse en Morella denuncian que resulta extremadamente difícil acceder a un primer hogar en propiedad, ya que los costes de las promociones actuales superan con creces la capacidad económica de la mayoría.

El resultado es un círculo que compromete el relevo generacional y la llegada de profesionales al municipio, lo que pone en riesgo servicios básicos como la sanidad, la educación o la seguridad.