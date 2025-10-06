El nuevo Teatro Mónaco vuelve a levantar el telón en Onda tras la reforma integral

El Ayuntamiento de Onda ha culminado las obras de reforma integral del Teatro Mónaco, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, el confort y la eficiencia energética de este emblemático espacio cultural. La actuación, valorada en 130.000 euros, se ha ejecutado durante los meses de verano y el teatro se ha estrenado este fin de semana con la presentación de las Reinas y Dama de la Fira d’Onda 2025.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “apostar por la cultura también es cuidar de nuestros espacios escénicos para ofrecer a los ondenses una experiencia cómoda, accesible y sostenible”.

Un teatro más moderno y accesible

El proyecto ha incluido la renovación total del patio de butacas, sustituyendolas por unas más cómodas y accesibles, con espacios reservados para personas con movilidad reducida, así como la renovación completa del sistema de climatización, que garantiza una temperatura perfecta en cada función.

Además, se ha mejorado la iluminación con tecnología LED, más eficiente y sostenible, y cabe recordar que en los últimos años se han actualizado la caja escénica, la tramoya y las motorizaciones de cortinas y telones, dotando al teatro de mejores condiciones técnicas para las producciones culturales.

El gran escenario de la cultura ondense

El nuevo Mónaco se ha estrenado con un lleno absoluto en el acto de proclamación de las Reinas y Dama de la Fira d’Onda 2025, en el que el público ha podido disfrutar por primera vez de las mejoras. El espacio luce ahora una imagen más moderna y acogedora, preparado para seguir siendo el gran escenario cultural de Onda.

Red Española de Teatros

Cabe recordar que el Teatro Mónaco forma parte de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, la principal plataforma del sector público de exhibición de artes escénicas en España.

Gracias a esta adhesión, Onda se une a más de 180 instituciones culturales y 1.000 espacios escénicos de todo el país, lo que permitirá ampliar la programación del Mónaco y fortalecer la cooperación con otros municipios y festivales.