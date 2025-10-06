La Policía Local de Burriana celebra los actos de su patrón: las imágenes

La Policía Local de Burriana ha vivido este lunes su día grande, con el acto institucional que ha tenido lugar en la plaza Mayor, seguido de una misa en honor al patrón de la Policía Local de la ciudad, para celebrar la festividad de San Miguel Arcángel, evento previsto el pasado lunes 29 de septiembre, pero que se canceló debido a la alerta meteorológica. Durante el acto de la festividad se ha reconocido la extraordinaria labor diaria de la Policía Local.

Asimismo, también se ha reconocido al miembro de la Policía Local, Vicente Manuel Gimeno Chordá, quien se ha jubilado este ejercicio, por sus años de servicio a la localidad, así como al guarda rural José Enrique Rambla Rosell también por su jubilación. Ambos reconocimientos se han realizado mediante la entrega de metopa conmemorativa, de igual modo que se ha entregado a cada uno de los 32 policías que de manera voluntaria prestaron servicios en municipios de Valencia afectados por la trágica DANA.

El acto de distinción de los agentes se ha completado con la entrega de metopa a los agentes que cumplen 25 años de servicio y ha dado paso a la entrega del galardón "Ciudadano Ejemplar", que este año ha recaído en la Cooperativa Sant Josep de Burriana, por su compromiso social durante el apagón eléctrico facilitando su estación de servicio para dar asistencia a los aparatos electrógenos que suministraban luz a las residencias y centros de salud de la ciudad, así como asegurando la distribución de combustible para los vehículos de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Al evento, han acudido el alcalde de Burriana, Jorge MonferrerDaudí, el comandante jefe de la compañía de la guardia civil de Burriana José Manuel Guerrero Roldán, el concejal de seguridad ciudadana Antonio Ferrándiz Vera, miembros de la corporación municipal, el Intendente Jefe de la Policía Local Raúl Amat Archela, el comisario principal jefe de la policía local de Vila-real José Ramón Nieto Rueda, mandos de la guardia civil y policía local de Vila-real, Presidente de la Cooperativa Sant Josep de Burriana José Montoliu Aymerich junto con directivos, Presidente de la Caja Rural Burriana Juan Agustín Pérez y la Reina Fallera infantil, Ana Olivas. El alcalde junto con el concejal de seguridad ciudadana, han pasado revista a la tradicional formación, compuesta por los agentes que conforman el cuerpo de Policía Local.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz ha recordado a los agentes que "ser policía es tener vocación de servicio, anteponer siempre el interés general al personal, ser garante, protector y defensor de la justicia, es tener compromiso, lealtad, honor, integridad, y actualizarse constantemente en beneficio del servicio. La policía local junto con la guardia civil sois quienes veláis por la convivencia en Burriana ”. Así, durante su discurso, Ferrándiz ha tenido un recuerdo para todos los agentes distinguidos en el acto, a la Cooperativa San Josep de Burriana por su distinción como ciudadano ejemplar y para con las familias de los policías.

Durante su intervención el alcalde de Burriana, Jorge MonferrerDaudí, ha agradecido “el esfuerzo, la implicación y la gran labor diaria de la Policía Local con los vecinos de Burriana, quienes nos dan tranquilidad, seguridad y mejoran la convivencia con su infinita vocación de servicio público”. Además, el primer edil, ha destacado en referencia al “Ciudadano Ejemplar”, “los 120 años de historia, esfuerzo y compromiso social de la cooperativa Sant Josep con la ciudad”, donde ha resaltado que “a lo largo de su historia han apoyado a asociaciones, colegios y entidades sociales y en este año concreto, arrimaron el hombro en momentos difíciles donde carecíamos de electricidad, información y la vida de burrianenses dependientes de aparatos médicos corría sería peligro”.