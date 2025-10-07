Burriana rebajará el IBI a los propietarios de Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado los trámites para solicitar a Catastro la revisión a la baja del valor de los terrenos de la urbanización de Sant Gregori, con el objetivo de aplicar una rebaja aproximada del 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La medida, que había sido solicitada en numerosas ocasiones por los propietarios, fue anunciada durante la reunión celebrada este martes entre el equipo de gobierno, técnicos y los propietarios, en la que se abordaron los pasos dados tras la liquidación del sector aprobada en el pleno extraordinario de agosto.

Esa resolución pone fin a la etapa vinculada al anterior agente urbanizador, ahora en concurso de acreedores, y constituye un paso previo a una nueva programación del plan. El acuerdo fija un saldo deudor a favor del Ayuntamiento superior a 8,6 millones de euros, que ha sido reclamado formalmente a la mercantil a través de su administradora concursal. También autoriza la devolución de los avales depositados por la empresa, declarados nulos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Imagen del encuentro celebrado en el consitorio de Burriana. / Mediterráneo

Del mismo modo, durante el encuentro, los responsables municipales recordaron que el pleno de la semana pasada desestimó los recursos presentados contra la liquidación definitiva del contrato de desarrollo del sector Sant Gregori. La resolución no impide que los propietarios tramiten expedientes individuales para determinar, si procede, la devolución de las cuotas correspondientes a las parcelas 00 y de la 02 a la 11.

Plazo abierto

Una vez cumplido el periodo administrativo posterior a la liquidación concursal definitiva, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para que los afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana puedan solicitar la devolución de las cuotas abonadas. Con todo, el equipo de gobierno también informó de que se está preparando la licitación de la asistencia técnica y jurídica necesaria para definir una nueva programación del sector. Así, los propietarios, que hasta ahora estaban obligados a permanecer en el proyecto, podrán decidir si continúan vinculados o si prefieren vender sus parcelas antes de su reactivación.

Cabe recordar que el consistorio licitó en julio la asistencia técnica y jurídica para este empeño. El contrato, con un importe de cerca de un millón de euros, quedó desierto y ahora volverá a publicarse de nuevo.

El alcalde, Jorge Monferrer, durante el encuentro celebrado con los propietarios, subrayó que, además de la apertura del plazo para la reclamación de cuotas, el gobierno ha logrado, «con trabajo, esfuerzo y la ayuda de técnicos y expertos, sentar las bases de un proyecto con futuro». Monferrer añadió que los propietarios de Sant Gregori están en una «situación infinitamente mejor que cuando asumimos el gobierno cumpliendo con la promesa de una rebaja fiscal a los afectados de la sentencia y dotándolos de la oportunidad de elegir si quieren continuar en el proyecto o no a partir de ahora».