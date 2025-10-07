Casarse seguirá siendo gratis en un pueblo de Castellón pese a la nueva ley... pero solo entre semana

El Ayuntamiento de l’Alcora aprobará en el próximo pleno la modificación de la ordenanza fiscal que regula la prestación de servicios por la celebración de matrimonios civiles. El objetivo: mantener la gratuidad de las bodas celebradas de lunes a viernes, tal y como venía ocurriendo hasta ahora en el Juzgado de Paz.

La iniciativa llega tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma retira a los jueces de paz la competencia para celebrar matrimonios civiles, lo que ha obligado a los ayuntamientos a adaptar su funcionamiento.

Hasta ahora, muchas parejas podían casarse gratuitamente en el Juzgado de Paz. Con el nuevo marco legal, el consistorio alcorino mantendrá ese servicio sin coste para las ceremonias que se celebren en días laborables dentro del Ayuntamiento.

“Un servicio gratuito y cercano”

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha destacado que “con esta medida seguimos asegurando que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un servicio gratuito y cercano en uno de los días más importantes de sus vidas”.

Con esta modificación, l’Alcora se suma a los municipios que adaptan su normativa para garantizar que el cambio legislativo no suponga un gasto adicional para las parejas que deciden casarse civilmente entre semana.