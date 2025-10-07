Catalina Rodríguez encuentra su sitio: De Burriana a triunfar en La Voz y estrenar el musical Buscando a Audrey

“Ahora mismo estoy en una nube”, confiesa Catalina Rodríguez, la joven de 26 años que se ha ganado la atención del público por su participación en La Voz y por la emotiva interpretación de la canción ‘Relax’ junto a Mika. Su vida ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses, pues tras años de lucha en la actualidad compagina los ensayos del musical Buscando a Audrey con la repercusión mediática del programa de televisión. “Me está apoyando mucha gente, lo que te hace sentir especial”, cuenta con entusiasmo.

Catalina se crió en Burriana, aunque nació en Orlando (Estados Unidos). “Mi madre y su familia son de Puerto Rico. Mi padre es gallego, pero veraneaba en Burriana y yo fui a vivir allí con tres años”, recuerda. Sus padres se conocieron en París trabajando para Disney: ella canta —como toda su familia— y él se dedicaba a la atención al cliente. “Por eso tengo genes de artista”, comenta con una sonrisa.

Catalina, junto a su madre en una visita a La Voz (i); y caracterizada para el musical de Buscando a Audry. / Mediterráneo

A los 14 años, Catalina regresó a Orlando, y a los 18 decidió que su futuro estaría sobre los escenarios. “Estudié teatro musical dos años en Nueva York, después continué con mi formación en Madrid y empecé a presentarme a castings a punta y pala con la intención de que esto cogiera forma”, recuerda. No ha sido un camino sencillo: “Han sido seis años de mucha dedicación, de momentos en los que faltaba la fe y de repetirme que todo iba a salir bien aunque no me lo creyera del todo”.

La perseverancia ha dado sus frutos. Catalina reconoce que “el camino ha sido bonito, pero muy sacrificado”. En ese proceso, su familia ha sido un pilar fundamental. “Siempre me han apoyado y me han generado también la presión de querer hacerles sentir orgullosos. Me animan a seguir mis sueños y han estado cuando tenían que estar”.

Su gran oportunidad llegó con el musical Buscando a Audrey. “El primer casting fue en diciembre del año pasado. Me enviaron un correo diciéndome que no podía seguir, pero luego me llamaron para decirme que se habían equivocado, y aquí estamos”, cuenta entre risas. Ahora ensaya cada día y se prepara para el estreno del 27 de noviembre. “A mi novio le digo que con este proyecto estoy en Primera División. En los ensayos cada cinco o diez minutos lloro porque es muy guay lo que estamos haciendo”, admite. Además, dice sentirse “muy identificada” con su personaje.

Dani y Catalina, dos burrianenses presentes en la actual edición de La Voz. / Mediterráneo

La experiencia en La Voz también le está dejando una huella profunda. “Conozco a compañeros con los que hay una conexión muy bonita. Estos últimos años en Burriana me sentía un poco alienígena porque no había gente con mis inquietudes, pero aquí estoy muy a gusto”. Aunque reconoce que los públicos del musical y del programa son distintos, tiene claro su equilibrio: “La Voz me da mucha repercusión, pero el musical es mi trabajo. Estoy encantadísima por todo el amor recibido, pero mi prioridad es Buscando a Audrey”.