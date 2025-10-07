Martes con acento taurino en las fiestas del Roser de Almassora

Las fiestas del Roser de Almassora han dejado un martes con un remarcado acento taurino que ha tenido una gran respuesta por parte de vecinos y visitantes. Por la mañana fue el turno de la entrada de vacas de la ganadería Hermanos Vallés, que recorrió las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y hubo prueba por la Vila.

La tarde tenía los platos fuertes con la exhibición de dos astados de Zalduendo, que participaron en el vibrante encierro de cerriles del pasado sábado. Cientos de personas no se han perdido la cita en el recinto taurino almassorí.

El primero de los ejemplares, Aguabuena, número 163, contó con el patrocinio de las peñas El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou y El Roser. El toro castaño no ofreció alardes de intensidad tras su salida desde el corral de la plaza Mayor, pero demostró sus ganas de explorar la Vila, ya que visitó numerosos puntos del espacio acotado para los bous al carrer. Pese a la falta de ímpetu por momentos, no fueron pocos los que se pudieron lucir ante su presencia.

Después fue el turno de Abruño, número 253, patrocinado por las peñas A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo, con salida desde la plaza de la Picaora. Nada más salir, el toro embistió una barrera y dejó momentos de tensión. Después, igual que su hermano, transitó por distintos puntos de la Vila y también permitió a los rodaors probar suerte sin dejar ninguna incidencia. Después hubo suelta de vacas y, por la noche, está prevista la embolada de los dos astados cerriles de la ganadería cacereña.

Las imágenes de un martes con acento taurino en las fiestas de Almassora / Toni Losas

Agenda del miércoles

Las fiestas continúan este miércoles con una agenda en la que el Día del Mayor es uno de los grandes protagonistas. A partir de las 19.00 horas, la plaza Pere Cornell acogerá el tradicional reparto de merienda y un tributo a Isabel Pantoja.

La jornada también incluye actividades para todos los públicos: pasacalles, espectáculos infantiles, actuaciones musicales, tardeo y discomóviles. No faltará una nueva cita del cartel taurino, con dos astados de los hierros Toros de El Torero y Peñas Blanca, que arrancarán, como marca la tradición, a partir de las 18.00 horas.