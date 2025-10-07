Onda adjudica por 2,6 millones la gran transformación de la ladera sur del castillo: una pasarela elevada, zonas verdes...

El corazón histórico de Onda está a punto de latir con más fuerza que nunca. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de la ambiciosa transformación de la ladera sur del Castillo de las 300 Torres por un importe de 2,6 millones de euros, una actuación que cambiará la relación de la ciudad con su principal emblema patrimonial.

A finales del mes de agosto, el consistorio abrió la licitación del proyecto turístico denominado El jardín de las mil y una noches, con una inversión de 2,69 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation. Entonces, el equipo de gobierno avanzó que, si se cumplían los plazos previstos, adjudicarían las obras durante el otoño para que los trabajos pudieran arrancar antes de que finalizara este año, con un tiempo de ejecución de seis meses. La primera parte de ese calendario ya se ha cumplido. La mesa de contratación ha propuesto a la empresa Durantia Infraestructuras SA como adjudicataria de los trabajos, al considerar su oferta como la más ventajosa para la corporación, con un presupuesto de 2.663.335,42 euros IVA incluido. La intervención supone la mayor subvención europea obtenida por el municipio en toda su historia, lo que permitirá recuperar un espacio hasta ahora infrautilizado y convertirlo en un pulmón verde para la ciudad.

La alcaldesa, Carmina Ballester, no dudó en destacar la magnitud de la actuación. «Con este proyecto damos un paso histórico para abrir el castillo de Onda al mundo, haciéndolo más accesible, sostenible y atractivo para los ondenses y para quienes nos visitan». Y añadió: «Estamos aprovechando de la mejor manera los fondos europeos para transformar nuestra ciudad y garantizar que nuestro patrimonio sea también motor de futuro».

Aspecto actual de la ladera sur del castillo de Onda, donde se proyecta una ambiciosa transformación, cuyas obras empezarán antes de finalizar el año. / MEDITERRÁNEO

Pasarela y áres ajardinadas

El plan contempla la construcción de una pasarela elevada que completará el recorrido perimetral del castillo y permitirá disfrutar de vistas panorámicas sin precedentes sobre la ciudad y su entorno natural. Además, habilitarán senderos, zonas de descanso y áreas ajardinadas reforestadas con especies autóctonas, con el objetivo principal de reforzar la biodiversidad y asegurar la integración paisajística.

La intervención también incluye un componente de conservación patrimonial, con la restauración de la torre Albarrana y del lienzo de muralla carlista, elementos históricos de gran valor cuya preservación quedará consolidada gracias al proyecto.

El plan contempla la construcción de una pasarela elevada que completará el recorrido perimetral del castillo y permitirá disfrutar de vistas panorámicas. / MEDITERRÁNEO

Un plan estratégico de ciudad

El jardín de las mil y una noches forma parte del plan estratégico conocido como Central Park o Pulmón Verde, que el Ayuntamiento de Onda considera el gran emblema de la presente legislatura. Este proyecto convertirá la entrada al municipio en un amplio espacio verde, favoreciendo la conexión entre los barrios del Tossalet y Monteblanco, y recuperando áreas clave como el Arrabal del Castillo. Cabe recordar que El jardín de las mil y una noches está 100% subvencionado con cerca de tres millones de euros de la Unión Europea y se trata de una de las inversiones más ambiciosas en materia de patrimonio y sostenibilidad.

Asimismo, también está en marcha el proyecto Rooftop 360º Campaneta, como fase 2, y se preparan las siguientes fases como son la eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray como parte integral de la hoja de ruta para mejorar la seguridad y la calidad de vida en Onda.