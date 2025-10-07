Onda impulsa una Fira más inclusiva con el uso de pictogramas y vivirá una pionera Crida infantil

El Ayuntamiento de Onda ha dado un paso más en su apuesta por la inclusión y la accesibilidad cognitiva con la publicación del programa infantil de la Fira d’Onda 2025, que por primera vez incorpora pictogramas en todas las actividades dirigidas al público infantil. Entre las propuestas se incluye la primera edición de la Crida infantil.

El propósito de esta medida es facilitar la comprensión y la participación de niños y niñas con diversidad funcional o dificultades en la comunicación, en coherencia con la estrategia municipal Onda, Ciudad de la Infancia’

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que “Onda es una ciudad pensada también desde los ojos de los más pequeños” y ha subrayado que “cada año avanzamos hacia una Fira más inclusiva, donde todos puedan disfrutar, comprender y formar parte de nuestras tradiciones”.

Los programas infantiles han sido distribuidos por la Junta de Fiestas en todos los colegios de la localidad, para que cada alumno cuente con su ejemplar y pueda compartir la programación con su familia. La iniciativa se ha desarrollado de forma coordinada entre las áreas de Fiestas, Educación y Servicios Sociales, reforzando el enfoque transversal del consistorio para garantizar la igualdad de oportunidades desde la infancia.

Los pictogramas han sido facilitados por ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa), entidad de referencia nacional en accesibilidad cognitiva, que ha colaborado con el Ayuntamiento en la adaptación del lenguaje visual del programa para hacerlo comprensible a todos los públicos.

Respeto a la Crida de la reina infantil, será el viernes, 17 de octubre, a las 17.00 horas, desde el Pla. A continuación, habrá una actuación itinerante Alícia al País de les Meravelles, la Cercavila, de la compañía Disparatario, hasta el recinto ferial.

Educación y seguridad en la Fira

Paralelamente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida a menores y adolescentes, impulsada por la Policía Local junto al área de Fiestas, que incluye charlas en los centros educativos para fomentar la responsabilidad y la seguridad durante las celebraciones.

En el vídeo de la campaña, protagonizado por el concejal Sergio Puig, se recuerda a los jóvenes que “la Policía Local está a vuestro lado como amigos y profesionales que velan por vuestra seguridad. Si necesitáis ayuda, llamad al 092 o al 112, seguid sus indicaciones y colaborad en todo momento”.

Las sesiones abordan también cuestiones de primeros auxilios, consumo responsable, prevención de incendios y seguridad en los casales y festejos taurinos, además de difundir los Puntos Violeta y Arcoíris como espacios de atención y acompañamiento ante cualquier situación de acoso o agresión.