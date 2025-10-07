Imputan un delito de odio a los autores de la mofa contra el monumento a la mujer trabajadora de Nules

El Ayuntamiento de Nules lo había anunciado: no iban a dejar en lo anecdótico la acción de una peña que vandalizó el monumento a la mujer trabajadora de la localidad al colocar una escoba, un mocho y un recogedor. El alcalde, David García, avisó de que acudirían a la ley para exigir responsabilidades y así se ha hecho.

La Policía Local ya ha completado las diligencias por lo sucedido y han tipificado la acción como «un delito de odio». Así lo ha confirmado García, quien detalla que el informe se ha remitido a la Guardia Civil, que se encargará de tramitar los hechos ante el juzgado.

En cuanto a quién deberá responder ante los tribunales en el caso de prosperar la denuncia, desde el consistorio precisan que se ha identificado a un hombre que colocó el pañuelo en el cuello de la escultura, además de al resto de personas que aparecen en el vídeo que se difundió por redes sociales y que probó los hechos. A su vez, se ha adjuntado un registro de la peña con los nombres de todos los integrantes, dado que la publicación en internet se realizó en el perfil de la agrupación.

En nombre del equipo de gobierno, García ya manifestó que «este tipo de actos vandálicos no tienen cabida en una sociedad tolerante, igualitaria y democrática», y calificó a los autores de querer «volver a la prehistoria» con comportamientos que denigran el papel de la mujer trabajadora en la sociedad.

Faltará por ver el curso legal de este procedimiento, pero de momento, lo que quiso ser una broma ha acabado en repulsa social y en señalamiento legal.