Premio a un edificio fantasma: Adif abre la puerta a reavivar la antigua estación de tren de Moncofa

Adif muestra su disposición a ceder, arrendar o vender la antigua estación de tren de Moncofa para darle un nuevo uso público o económico. La entidad ferroviaria recuerda que, dentro de su política de responsabilidad social, lleva años intentando poner en valor el edificio, actualmente en desuso, aunque hasta la fecha no se ha formalizado ninguna propuesta por parte de ninguna administración ni particular.

La iniciativa vuelve a cobrar fuerza esta semana gracias al reconocimiento otorgado este lunes por el Colegio de Arquitectos de Castellón, que, con motivo de la Semana de la Arquitectura, quiso poner en valor este inmueble como ejemplo destacado del Movimiento Moderno.

Encabezados por su presidenta, Susana Babiloni, y acompañados por un nutrido grupo de profesionales, entre ellos el arquitecto Jaime Prior, los miembros del Colegio visitaron la estación para colocar una placa conmemorativa que reconoce su singularidad. Prior subrayó que el edificio “podría estar perfectamente en un barrio de expansión del Berlín de la República de Weimar sin resultar disonante”, destacando su calidad y valor patrimonial.

El inmueble, proyectado en 1934 por el arquitecto Enrique Pecourt Betés, cuenta con distinción DOCOMOMO y es considerado un referente de la arquitectura moderna en la provincia.

A la visita asistieron también el alcalde de Nules, David García, y el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, quienes expresaron su apoyo a la recuperación del edificio. García señaló que "Nules no pondrá ningún impedimento a que el Ayuntamiento de Moncofa solicite a Adif la cesión de esta estación, que siempre ha sido parte de la identidad del municipio”.

Varios vecinos de Moncofa participaron asimismo en el acto, reivindicando que la antigua estación vuelva a lucir como en sus años de esplendor, cuando era un punto neurálgico de la vida local.

El respaldo de los arquitectos y la apertura mostrada por Adif reavivan así la esperanza de recuperar un edificio emblemático que forma parte de la memoria colectiva de Moncofa y que podría tener una segunda vida tras más de dos décadas de abandono.