Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un 'rodaor' hospitalizado tras sufrir una cogida en las fiestas de Nules

El hombre tenía una herida con varias trayectorias

Las fiestas patronales de la Soledat en Nules recuperan las entradas de vacas.

Las fiestas patronales de la Soledat en Nules recuperan las entradas de vacas. / MEDITERRÁNEO

Mònica Mira

Nules

Un rodaor ha sufrido una cogida durante la exhibición del toro que se ha celebrado esta tarde en Nules con ocasión de la celebración de las fiestas de la Soledat.

El hombre, de 38 años y vecino de Castelló, sufrió una embestida que le provocó una herida de siete centímetros con varias trayectorias en la parte trasera de la pierna izquierda, según fuentes sanitarias. Tras ser atendido en la enfermería de Cruz Roja, fue trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real.

El incidente se ha producido durante la celebración de la entrada de vacas, de la ganadería El Gallo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
  2. El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
  3. Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
  4. La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez
  5. Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
  6. Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque
  7. Más de 6.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa
  8. “No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa

Un 'rodaor' hospitalizado tras sufrir una cogida en las fiestas de Nules

Un 'rodaor' hospitalizado tras sufrir una cogida en las fiestas de Nules

Burriana rebajará el IBI a los propietarios de Sant Gregori

Burriana rebajará el IBI a los propietarios de Sant Gregori

Martes con acento taurino en las fiestas del Roser de Almassora

Martes con acento taurino en las fiestas del Roser de Almassora

Catalina Rodríguez encuentra su sitio: De Burriana a triunfar en La Voz y estrenar el musical Buscando a Audrey

Catalina Rodríguez encuentra su sitio: De Burriana a triunfar en La Voz y estrenar el musical Buscando a Audrey

Casarse seguirá siendo gratis en l'Alcora pese a la nueva ley... pero solo de lunes a viernes

Casarse seguirá siendo gratis en l'Alcora pese a la nueva ley... pero solo de lunes a viernes

Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos

Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos

Onda impulsa una Fira más inclusiva con el uso de pictogramas y vivirá una pionera Crida infantil

Onda impulsa una Fira más inclusiva con el uso de pictogramas y vivirá una pionera Crida infantil

Imputan un delito de odio a los autores de la mofa contra el monumento a la mujer trabajadora de Nules

Imputan un delito de odio a los autores de la mofa contra el monumento a la mujer trabajadora de Nules
Tracking Pixel Contents