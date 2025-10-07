Un 'rodaor' hospitalizado tras sufrir una cogida en las fiestas de Nules

Un rodaor ha sufrido una cogida durante la exhibición del toro que se ha celebrado esta tarde en Nules con ocasión de la celebración de las fiestas de la Soledat.

El hombre, de 38 años y vecino de Castelló, sufrió una embestida que le provocó una herida de siete centímetros con varias trayectorias en la parte trasera de la pierna izquierda, según fuentes sanitarias. Tras ser atendido en la enfermería de Cruz Roja, fue trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real.

El incidente se ha producido durante la celebración de la entrada de vacas, de la ganadería El Gallo.