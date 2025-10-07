Visita a las residencias de mayores, toros y juegos llenan la jornada festiva en Almassora

Las residencias de Almassora se llenaron este lunes de emoción y alegría con la visita de la reina de las fiestas, Sara Benet, acompañada de su corte de honor, y la alcaldesa, María Tormo, junto a otros miembros de la corporación municipal, con motivo de las fiestas patronales.

Los encuentros en la residencia municipal Vicente Vilar Morellá y en la residencia María Rosa Molas estuvieron cargados de recuerdos y sonrisas, mientras la charanga animó la mañana y llenó de música los pasillos, provocando aplausos y momentos de gran emoción entre los residentes.

Durante la semana de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser, la residencia municipal, que celebra su 24º aniversario, organizó diversas actividades para sus usuarios. Entre ellas, destacó la inauguración del Piano Viu de l’Associació Ciutat Feliç y la actuación de la cantante local Raquel López Soler, que fue muy aplaudida por los presentes.

Exhibiciones taurinas

Por la tarde, los aficionados taurinos asistieron a la suelta de dos toros, uno de Montalvo y otro de Zalduendo, patrocinados por la peña Gent del Bou, que por la noche estaba previsto embolarlos en la plaza Mayor y en la Picaora.

De forma paralela, los niños participaron en actividades infantiles en la plaza España, y la Asociación de Amas de Casa ofreció en los Salones de Caixalmassora una demostración de repostería. El municipio combinó así tradición, música y diversión en una jornada festiva muy emotiva.