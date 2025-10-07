Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita a las residencias de mayores, toros y juegos llenan la jornada festiva en Almassora

Corporación, reina de las fiestas y su corte participaron en el encuentro

Por la tarde, la afición disfrutó con la suelta de dos toros, un Montalvo y un Zalduendo

La alcaldesa, junto a otros miembros de la corporación municipal y la reina de las fiestas y su corte de honor visitaron las dos residencias de mayores de la localidad, un ‘clásico’ en la programación de las fiestas. | MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, junto a otros miembros de la corporación municipal y la reina de las fiestas y su corte de honor visitaron las dos residencias de mayores de la localidad, un ‘clásico’ en la programación de las fiestas. | MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

Las residencias de Almassora se llenaron este lunes de emoción y alegría con la visita de la reina de las fiestas, Sara Benet, acompañada de su corte de honor, y la alcaldesa, María Tormo, junto a otros miembros de la corporación municipal, con motivo de las fiestas patronales.

Los encuentros en la residencia municipal Vicente Vilar Morellá y en la residencia María Rosa Molas estuvieron cargados de recuerdos y sonrisas, mientras la charanga animó la mañana y llenó de música los pasillos, provocando aplausos y momentos de gran emoción entre los residentes.

Durante la semana de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser, la residencia municipal, que celebra su 24º aniversario, organizó diversas actividades para sus usuarios. Entre ellas, destacó la inauguración del Piano Viu de l’Associació Ciutat Feliç y la actuación de la cantante local Raquel López Soler, que fue muy aplaudida por los presentes.

Exhibiciones taurinas

Por la tarde, los aficionados taurinos asistieron a la suelta de dos toros, uno de Montalvo y otro de Zalduendo, patrocinados por la peña Gent del Bou, que por la noche estaba previsto embolarlos en la plaza Mayor y en la Picaora.

Noticias relacionadas y más

De forma paralela, los niños participaron en actividades infantiles en la plaza España, y la Asociación de Amas de Casa ofreció en los Salones de Caixalmassora una demostración de repostería. El municipio combinó así tradición, música y diversión en una jornada festiva muy emotiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
  2. Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
  3. Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros
  4. Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
  5. Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
  6. Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque
  7. “No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa
  8. Final feliz en Jérica: el toro embolado ha sido capturado y la calma vuelve al pueblo

Onda adjudica por 2,6 millones la gran transformación de la ladera sur del castillo: una pasarela elevada, zonas verdes...

Onda adjudica por 2,6 millones la gran transformación de la ladera sur del castillo: una pasarela elevada, zonas verdes...

L’Alcora vivirá un fin de semana intenso con tres ferias: Mussol, TresorAntic y Comerç Local

L’Alcora vivirá un fin de semana intenso con tres ferias: Mussol, TresorAntic y Comerç Local

Premio a un edificio fantasma: Adif abre la puerta a reavivar la antigua estación de tren de Moncofa

Premio a un edificio fantasma: Adif abre la puerta a reavivar la antigua estación de tren de Moncofa

Visita a las residencias de mayores, toros y juegos llenan la jornada festiva en Almassora

Visita a las residencias de mayores, toros y juegos llenan la jornada festiva en Almassora

La Flama de la Llengua es reivindica a les festes de Nules

La Flama de la Llengua es reivindica a les festes de Nules

Más de 6.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa

Más de 6.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa

Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: "Nos dicen que tenemos muy buenos precios"

Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: "Nos dicen que tenemos muy buenos precios"

La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez

La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez
Tracking Pixel Contents