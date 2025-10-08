Almassora se rinde a sus mayores en el ecuador de las fiestas del Roser

Almassora ha dedicado el ecuador de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser a los más mayores. Lo ha hecho con el tradicional Dia del Major, que ha reunido en la plaza Pere Cornell a más de 1.100 personas en un ambiente festivo y de hermandad. La cita ha vuelto a ratificarse como una de las más esperadas de la agenda de los festejos.

La apertura de puertas ha estado marcada por la expectación para el reparto de la merienda a todos aquellos que se apuntaron previamente. La reina de las fiestas, Sara Benet, junto a su corte de honor, y miembros de la corporación municipal, con la alcaldesa, María Tormo, al frente, han asistido al acto para acompañar a los más mayores en esta jornada tan especial.

Los asistentes han disfrutado de un evento muy animado, con la música de un tributo a Isabel Pantoja.

«El Dia del Major es, sin duda, uno de los más entrañables y especiales de nuestras fiestas patronales. Rendimos homenaje a quienes han construido con su esfuerzo, dedicación y cariño la Almassora que conocemos», ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que «las fiestas son de todos y para todos».

«Desde el Ayuntamiento apostamos de manera decidida por un envejecimiento activo, ofreciendo a nuestros mayores, durante todo el año, recursos, espacios y actividades en los diferentes centros sociales para acercar el abanico de propuestas que organizamos de manera gratuita», ha concluido la primera edila.

Vibrante tarde de toros

En el programa de este miércoles no faltaron las citas taurinas, con la exhibición de dos astados cerriles por la tarde, que están previsto embolarlos por la noche.

El primer ejemplar del cartel ha sido de la ganadería Toros de El Torero, patrocinado por El Caragol y el Trasto, que ya apostaron por este hierro en mayo. Previamente, El Caragol ha entragado el premio al mejor recorte de las fiestas de Santa Quitèria a Cristian. Dlobarramas, con una puesta en escena espectacular, salió desde el corral de la plaza Mayor con fuerza y ganas. Su presencia en la Vila fue entretenida y permitió el lucimiento de los rodaors.

El segundo fue de Peñas Blancas, ofrecido por El Comboi. Azúcar cumplió en el recinto sin dejar ningún incidente, pese a sus aproximaciones a las barreras. Hoy habrá nueva cita con dos cerriles a las 18.00 horas.