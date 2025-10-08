Más pisos asequibles en uno de los pueblos más bonitos de España: Recuperan un bloque tras 20 años paralizado en Castellón

Uno de los pueblos más bonitos de España, que se encuentra en Castellón, sumará viviendas para alquiler asequible.

Se trata del proyecto de 38 viviendas de la calle Llandells número 16 de Peñíscola, paralizado desde hace casi veinte años, como informó Mediterráneo, que encara su recta final. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha adjudicado las obras de finalización a la empresa Urbamed Projects SL por un importe de 3.940.285,97 euros. La firma ha sido seleccionada entre tres ofertas presentadas, y dispondrá de un plazo de 16 meses para completar la construcción.

El contrato contempla la ejecución integral de los trabajos, incluyendo el suministro de materiales, sobre una obra que fue iniciada en su día y que se encuentra ejecutada al 43%. El edificio ocupa una manzana completa en una zona residencial y cuenta con 38 viviendas, 33 plazas de aparcamiento, cinco para motocicletas y un local comercial.

La intervención supone un paso decisivo dentro del plan estatal de conversión de los activos de Sareb en vivienda asequible. Una vez concluidas las obras, la promoción será transferida a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que asumirá su gestión dentro del nuevo parque público de alquiler. La actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno para ampliar la oferta de vivienda asequible en zonas con alta demanda y precios tensionados. Es un ejemplo en la provincia de Castellón de este proceso de reconversión.

Fachada del bloque en la calle Llandells de Peñíscola. / Alba Boix

Estrategia del Gobierno

El traspaso de este y otros inmuebles se enmarca en la operación aprobada por el Consejo de Ministros en julio, valorada en 5.900 millones. Sareb cuenta en Peñíscola con 131 viviendas, 140 anejos, 169 unidades en construcción y 185 suelos, muchos de los cuales serán transferidos a Sepes. En la provincia, el número de activos ronda los 8.000.

Con esta adjudicación, el bloque de Llandells inicia su transformación de símbolo del parón inmobiliario a ejemplo de la nueva política pública de vivienda asequible.