La Vall inicia la licitación del cambio de césped en los campos de la Moleta

El 27 de octubre finaliza el plazo de presentación de ofertas en el proceso de licitación del contrato para la sustitución del césped artificial de los campos de fútbol de la Moleta de la Vall d’Uixó. Lo ha confirmado este miércoles la alcaldesa, Tania Baños, quien ha remarcado que el Ayuntamiento va a realizar «un gran esfuerzo» para que sea posible, pues se trata de una inversión que alcanza los 418.000 euros, con cargo al presupuesto municipal.

De esta forma, el Ayuntamiento da respuesta a una necesidad que los usuarios de estas instalaciones —las categorías inferiores de la UD Vall de Uxó y las peñas locales de fútbol— llevaban tiempo visibilizando, aunque con más intensidad en los últimos meses.

La situación dio un vuelco cuando a finales del mes de septiembre, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) trasladó a la UDE un comunicado en el que les advertían que si no se mejoraban los desperfectos detectados en la cobertura de los campos de juego, iban a prohibir la disputa de los partidos de liga y aquellos en los que participaran árbitros de la federación.

Tuvo que darse respuesta en pocos días, pero el Ayuntamiento contrató un servicio urgente que reparó las partes más deterioradas de la superficie, lo que permitió disputar las competiciones con normalidad.

La alcaldesa recordaba este miércoles que la voluntad del equipo de gobierno de acometer esta mejora no era nueva, «ya se manifestó en enero cuando aprobamos los presupuestos municipales» y se incluyó una partida específica para esta obra.

Baños ha defendido que «estas inversiones tan fuertes se han de hacer bien, para que el Ayuntamiento no cometa los errores que se cometieron en el pasado, cuando por hacer las cosas con prisa se conseguían instalaciones que no estaban en condiciones, se deterioraban antes o no tenían la calidad que se había pagado». Confía en que antes de acabar el año, los campos ya tendrán nuevo césped.

La alcaldesa ha realizado este anuncio el mismo día en el que se ha dado a conocer el inicio de otras obras: las de creación de una aula de estudio que estará abierta las 24 horas, en el edificio del Mercado Municipal. El acceso al aula se realizará por un sistema digitalizado, de manera que se pueda controlar quién está dentro sin necesidad de que haya un conserje custodiándola.