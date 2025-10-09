Moncofa cocina 380 kilos de carne para el tradicional Sopar de Calderes
Unos 1.120 peñistas y vecinos participan en una de las actividades más multitudinarias de la programación de fiestas de Sant Antoni
Superado el ecuador de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni de Moncofa, este miércoles se vivió como acto central el tradicional Sopar de Calderes, celebrado en la carpa polifuncional. La cita reunió a unos 1.120 peñistas y vecinos, que disfrutaron de una velada popular marcada por el buen ambiente.
Para la ocasión, cocinaron 380 kilos de carne, acompañados de su correspondiente guarnición, convirtiéndose en el plato estrella de la noche. El encuentro destacó por el ambiente festivo que aportaron las numerosas peñas participantes, consolidando el evento como uno de los más multitudinarios.
La parte musical corrió a cargo de la orquesta Invictus, que animó una noche que quedará en el recuerdo de los asistentes.
Durante la tarde, exhibieron un toro de la ganadería de Fernando Mansilla, adquirido por la comisión de fiestas, en un festejo taurino que volvió a llenar los cadafales y el recinto de aficionados.
Tras la cita taurina, la Penya Flamenca Antonio Reyes Montoya organizó un espectáculo de flamenco en la calle Vicente Ramón Alós. El evento contó con la actuación del propio Antonio Reyes, acompañado a la guitarra por Nono Reyes y con Tate Núñez y Ramón Reyes al compás.
El miembro de la comisión de fiestas, Martín Alemany, expresa su satisfacción «por la respuesta en todos los actos programados» y confía en que «la climatología sea favorable para disfrutar de los eventos hasta el sábado».
