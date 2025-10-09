Alcalà aplaza la Fira de la Tomata de Penjar al 18 y 19 de octubre por las lluvias
La decisión se ha tomado de forma conjunta con la Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata de Penjar
El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha anunciado este viernes por la mañana que aplaza la XI Fira de la Tomata de Penjar, prevista este fin de semana, debido a la previsión meteorológica adversa, por lluvias y tormentas fuertes para los próximos días.
El evento lo trasladan ahora al próximo fin de semana, el del 18 y 19 de octubre.
La decisión se ha tomado de forma conjunta con la Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata de Penjar, con el fin de asegurar un buen desarrollo de la Fira.
El alcalde, Francisco Juan, ha destacado que “la previsión es clara y apunta que tanto el sábado como el domingo se van a producir precipitaciones de intensidad, en nuestro municipio y, por lo tanto, por la seguridad de población, visitantes y participantes en la Fira, debemos tomar esta decisión”.
Cambian también de fecha todas las actividades
Con el aplazamiento de la Fira, se trasladan también de fecha todas las actividades de la programación, como exposiciones, talleres, conciertos, showcookings, jornada de puertas abiertas en el campanario y actividades turísticas.
Sí se mantienen, en los establecimientos participantes, las Jornadas Gastronómicas de la tomata de penjar (del 9 de octubre hasta el 2 noviembre) y la Ruta del Pincho de la tomata de penjar (hasta el 12 de octubre).
