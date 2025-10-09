La 'tomata de penjar' reinará en Alcalà si el tiempo lo permite: todo preparado

La cuenta atrás ha terminado y Alcalà de Xivert ya lo tiene todo preparado para inaugurar este sábado la XI Fira de la Tomata de Penjar. Eso sí, esta vez con la mirada puesta en el cielo, ante la previsión de lluvias, ya que hay alerta naranja en todo el litoral de Castellón y podría afectar a la cita.

Si el tiempo lo permite, el inicio oficial será a las 10.30 horas, dando paso a 48 horas de intensa actividad en las calles del casco histórico. A lo largo de sus once ediciones, la Fira se ha ganado un lugar destacado tanto en el municipio como en la comarca, cumpliendo con su objetivo principal: dar visibilidad y valor al producto estrella, la tomata de penjar.

La plaza de la Iglesia, el epicentro

El evento, impulsado por el Ayuntamiento, contará con la plaza de la Iglesia como epicentro, donde se ubicarán los puestos de venta directa de tomata de penjar, y otros productos locales, artesanales y gastronómicos.

Visita de autoridades a la feria en su anterior edición / MEDITERRÁNEO

Además, el público disfrutará de showcookings y catas, que se complementan con las Jornadas Gastronómicas de la Tomata de Penjar, que se alargarán hasta el 2 de noviembre, con la participación de diez restaurantes.

Completa agenda cultural y festiva

La feria ofrece una completa agenda cultural y festiva, con exposiciones, talleres y conciertos de música en vivo. Además, durante todo este mes se han organizado visitas guiadas a las 11.00 horas para conocer el patrimonio de la localidad y descubrir cómo se cultiva y produce la tomata de penjar.

La ruta, programada los días 4, 11, 12, 18 y 25, incluye una exposición y una pequeña degustación. Los precios están fijados en 10 euros para adultos y 6 euros para jubilados, familias numerosas y niños de 6 a 12 años.