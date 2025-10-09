Cuenta atrás para el histórico encierro de cerriles de la Sagrada Familia en la Vall

Quedan apenas un par de días para que dé inicio el grueso del programada de actos de las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó y la comisión ya lo tiene prácticamente todo listo, para un primer fin de semana que marcará un hito histórico, al organizarse por primera vez un encierro de toros.

La comisión taurina estará este jueves en la ganadería de Victoriano del Río para cargar a los seis animales que a partir de las 11.00 horas del sábado recorrerán la distancia que separa las calles Xacó y Sant Josep. Seis morlacos que serán exhibidos a lo largo de la semana dentro del apartado taurino.

Aunque oficialmente suele considerarse que las fiestas se celebran en la primera quincena del mes de octubre, lo cierto es que la comisión lleva con actividad desde el pasado mes de septiembre. Ya no solo por la presentación de la reina de este año, Blanca López Canós, y su corte de honor. Citas deportivas, culturales o sociales se suceden desde hace días y seguirán haciéndolo, como fue el caso del homenaje a las mujeres que desde hace 50 años han asumido el máximo cargo representativo de estas fiestas, en el medio centenario del aniversario de esta figura.

A partir de este fin de semana, la programación se intensificará, con convocatorias tan relevantes para estas fiestas como el triduo religioso, con las celebraciones de la Trasladación, de la Sagrada Familia y la del Santísimo Cristo; con las citas gastronómicas multitudinarias ya indispensables de la caldereta de bou y el empedrao, y un intenso apartado musical.