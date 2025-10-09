Vuelco en el caso del perro encerrado en Nules: Una llamada al Seprona y lo rescatan en pocas horas

Pocas horas después de que Mediterráneo hiciera público el caso de un perro, supuestamente, abandonado y encerrado en un piso de Nules desde hace semanas, el caso ha dado un vuelco. El punto de inflexión, según los denunciantes, ha sido una llamada directa al Seprona de Burriana para informar de la situación y hacerla pública a través de este periódico.

La resolución de esta situación se ha precipitado este 9 de octubre, después de que los vecinos del edificio presentaran una denuncia el 23 de septiembre en el cuartel de la Guardia Civil y al día siguiente en la Policía Local alertando de que el animal estaba solo en un piso que, según han explicado, desde hace aproximadamente un año está inmerso en un proceso judicial por okupación ilegal, dado que sus residentes llevaban cuatro años habitándolo sin pagar el alquiler al propietario, que vive en el extranjero.

El 15 de septiembre, los inquilinos se marcharon de la vivienda y pocos días después, como relatan vecinos, llegó una pareja exigiendo una llave del portal para entrar en el edificio. Aseguraban que iban a dar de comer a un perro. Fue entonces cuando supieron que dentro del piso había un animal solo.

El caso se puso en conocimiento de la Policía Local, que identificó a la pareja. Dejaron su contacto y afirmaron que regresarían puntualmente a alimentar al perro. El concejal de Bienestar Animal, Gabriel Torres, asegura que los agentes les han llamado en diversas ocasiones y nunca han contestado.

Vecinos de la finca aseguran que, al menos en lo que va del mes de octubre, nadie se ha acercado al piso. Preocupados por el bienestar del can, insistieron en llamar a la policía, donde siempre les contestaban que «eran conocedores del caso, pero no podían hacer nada, que hacía falta una orden judicial para entrar en la casa», señalan los denunciantes.

Voluntarios de una protectora de animales han alimentado este jueves al perro descolgando comida desde la terraza. / MÒNICA MIRA

La mañana de este jueves, tras comunicar la situación a una protectora de animales, varias personas han acudido para tratar de alimentarlo desde la terraza, descolgando una cesta con comida y agua, una acción a la que ha asistido este periódico. Entonces se ha producido la llamada directa a la unidad del Seprona de la Guardia Civil, donde les han confirmado «que no sabían nada del caso».

La respuesta ha sido inmediata. Pero no solo por parte de las autoridades. Tras esa llamada y la publicación en Mediterráneo, los supuestos tutores del perro se han personado en el piso, para sorpresa de todos. «Ha sido mucha coincidencia», afirman los testigos. Alertada la Policía Local, ha acudido al edificio y ha retenido a la pareja hasta la llegada de un agente del Seprona.

El Seprona de Burriana ha activado el rescate del perro tras recibir una llamada vecinal este jueves. / MÒNICA MIRA

Tras sacar al perro a la calle, han interrogado a la pareja que se identificaba como su responsable y les han informado de que iba a ser intervenido. La mascota ha sido trasladada a unas instalaciones autorizadas del municipio para la gestión de este tipo de animales.

Por lo que han podido ver los testigos una vez han sacado al perro a la calle, es dócil y estaba bastante delgado, aunque será un informe pericial el que determinará su estado de salud. Faltará por ver qué se le imputará a los propietarios, si abandono, maltrato o ambas opciones.

El concejal de Bienestar Animal de Nules, que ha estado presente en la calle durante todo el procedimiento policial, ha querido agradecer «la rápida actuación de la Policía Local y del Seprona» y ha añadido que «el perro está donde corresponde en estos momentos, para buscarle una nueva vida, que se la merece».

Los vecinos insisten en que al perro, incluso cuando los inquilinos estaban en el piso, «no lo hemos visto nunca salir a la calle».