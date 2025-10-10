Almassora cancela por la lluvia la tradicional cena de 'pa i porta' de las fiestas
Su celebración estaba prevista este viernes por la noche en la plaza España
El Ayuntamiento de Almassora y la Junta Local de Fiestas (JLF) han acordado, debido a la situación meteorológica, cancelar la multitudinaria cena de pa i porta prevista para este viernes por la noche en la plaza España, dentro de las fiestas patronales del Roser.
"Hemos intentado esperar hasta el último minuto, estando en contacto con Inforatge sobre la previsión de lluvias, para decidir si seguíamos con este acto, pero el montaje previo requiere horas de trabajo porque son casi 3.000 personas las inscritas y con la lluvia no se puede montar", explica la alcaldesa, María Tormo.
"Es una decisión muy complicada, pero debemos tomarla con cierta anticipación", añade Tormo, tras reunirse con el concejal de Fiestas, Arturo Soler; y el presidente de la JLF, Santiago López.
¿Y el resto de actos del programa?
En cuanto al resto de actos del programa, el Ayuntamiento estará pendiente de la situación meteorológica que haga en dicho momento para decidir al respecto.
