Burriana 'vende' el potencial de sus polígonos industriales para atraer a grandes empresas

Burriana ha remitido esta semana un vídeo promocional a la dirección General de Proyectos Estratégicos, dependiente de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de captar inversores y levantar el interés grandes empresas que encajen con el modelo económico que pretende implementar el actual equipo de gobierno (PP y Vox) del Ayuntamiento de Burriana.

A través de la concejalía de Grandes Proyectos, dirigida por el alcalde, Jorge Monferrer, se ha puesto en valor los más de millón y medio de metros cuadrados con los que cuenta la ciudad disponible de suelo industrial.

Unos terrenos además, que son especialmente atractivos para las grandes empresas, no solo por sus dimensiones, difíciles de encontrar en otros municipios de la Comunitat Valenciana sino también por sus excelentes conexiones e infraestructuras como las autovías y el puerto, que unen la capital de la Plana Baixa con otros núcleos y polos industriales importantes como son València, Castelló o Sagunt.

Buscan diversificar el modelo económico

Una apuesta estratégica que lleva meses gestándose por parte del ejecutivo municipal con el apoyo de la Generalitat Valenciana que quiere diversificar su modelo económico principalmente en dos ejes, una industria verde, sostenible y tecnológica compatible con la idiosincrasia del municipio, desde la autovía hacía la montaña y un modelo de turismo calidad, donde los proyectos de El Arenal y el de Sant Gregori, sean la punta de lanza de la transformación de su fachada de marítima.

Por ello, desde el consistorio de Burriana se han puesto a trabajar en primer lugar por trasladar todo este potencial a los responsables en la Generalitat Valenciana y fruto de estas conversaciones, recientemente han visitado la ciudad la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, así como la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, quién destacó el potencial de Burriana para captar inversiones en sus grandes parcelas de suelo industrial por su tamaño, ubicación y conectividad.

Suelo industrial

Un millón de metros cuadrados disponibles de suelo industrial situados entre la carretera Vila-real y Almassora. Unos terrenos que se caracterizan por sus excelentes conexiones, tanto hacia Castelló como a València, y que están contemplados en el Plan general de ordenación urbana (PGOU) para la posible instalación de grandes empresas. Asimismo, también existen enormes oportunidades de otros 500.000 metros cuadrados de suelo disponible, especialmente idóneos para la industria agroalimentaria, situados en el sector Llombai-monges.

El alcalde, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que “el vídeo explica a la perfección en el dosier de GVA para inversores internacionales cuales son las ventajas de establecerse en nuestra ciudad. Un municipio que cuenta con todo lo necesario para que una empresa florezca, compita e innove en los mercados con todas las facilidades”.