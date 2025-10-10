Fiestas en les Alqueries: El novedoso ‘pa i porta’ de tortilla reunirá hoy a 800 vecinos

Después de una jornada marcada este jueves por el protagonismo taurino (con la exhibición de un bou en corda por la mañana y doble exhibición de cerriles por la tarde) y una comida de hermandad (con la fideuà como plato estrella y con el showman del Serrucho para calentar motores por la mañana), les Alqueries inicia la recta final de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Niño Perdido.

Este viernes será uno de los días de mayor fiesta del programa, en el que el primer aliciente del día será el concurso de paellas, que combinará juegos populares e hinchables para los niños. Por la tarde, en el Recinte del Mercat está previsto el 8º Festival NiñoFest, con la actuación de la orquesta Monkey Band.

Por la noche será el turno de una de las principales novedades de esta edición de las fiestas, como es el novedoso pa i porta de tortilla, en el que las tres mejores recetas tendrán premio. Según explica el alcalde, el popular Antonio Gil, a Mediterráneo, cerca de 800 personas se han apuntado ya a esta velada gastronómica que promete llegar para quedarse en la agenda.

Foto de familia de la misa para la tercera edad en la iglesia parroquial. / MEDITERRÁNEO

Bajo techo por la alerta

En un principio la macrocena estaba prevista en la plaza Mayor, pero ante la alerta meteorológica finalmente será bajo techo para evitar contratiempos. Lo mismo sucede con el posterior musical a modo de tributo a Rafael Conde El Titi, que han movido al salón cooperativo de Caixalqueries.

Este sábado, siempre a expensas de la evolución del tiempo, volverá la programación taurina. Por la mañana hay prevista una transhumancia infantil y entrada y prueba de vacas. Por la tarde soltarán dos toros cerriles (uno de la ganadería de Martín Lorca y otro de Hato Blanco) y habrá tardeo remember en el Recinte del Mercat.

El domingo será el día de festa major con la jornada dedicada a la patrona con misa y procesión en honor a la Mare de Déu del Niño Perdido. Por la noche, como broche a las fiestas, habrá un castillo de fuegos a cargo de Reyes Martí.