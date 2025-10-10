Nules culmina la celebración del 25 aniversario de la coronación de su patrona

Cuando Nules todavía están inmerso en la celebración de sus fiestas patronales —que se están viendo alteradas por la lluvia, que ha provocado la suspensión de la práctica totalidad de los actos previstos—, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Tradiciones, ha presentado la programación con la que culminará la conmemoración de los 25 años de la coronación de la Mare de Déu de la Soledat.

Una combinación de propuestas culturales y religiosas, serán «el colofón de los actos que a lo largo del año han tenido lugar» con los que se ha querido «mostrar la devoción y el cariño por nuestra patrona», destaca el concejal, Ramón Martínez.

Los actos se desarrollarán entre los días 13 y 19 de octubre. Entre ellos está la exposición Al teu manto abraçat, que fue inaugurada durante las patronales y que podrá seguir visitándose estos días en el Museu d’Història. Habrá un concierto de órgano a cargo de Carlos Paterson (catedrático del Conservatorio Superior de Música de València); un homenaje a los portadores de la imagen y a les capelleres, y una conferencia del Cronista de la Vila de Nules, Joan Gavara, sobre Historia y devoción a la Mare de Déu de la Soledat.

Las citas centrales serán las que están previstas el fin de semana, con una sereneta a la Virgen en la plaza Mayor el sábado, con la participación de la banda de la Artística Nulense, las corales Sant Bartomeu y Cors Veus CEAM, y de la poeta local, Marisol González; y la misa mayor oficiada por el obispo, Casimiro López, y posterior procesión, del domingo.