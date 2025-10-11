Betxí lamenta quedar fuera de las ayudas para el control de jabalíes

La Generalitat Valenciana ha dejado fuera a Betxí de las subvenciones para el control de la sobrepoblación de jabalíes por “falta de crédito presupuestario”, a pesar de que el municipio había solicitado una ayuda de aproximadamente 2.000 euros.

El Ayuntamiento de Betxí ha lamentado haber quedado excluido de las ayudas autonómicas destinadas a frenar el incremento de ejemplares en zonas rurales y periurbanas. Según ha explicado la Conselleria de Medio Ambiente, la denegación se debe a la falta de disponibilidad presupuestaria.

La alcaldesa, Carla Nebot, ha advertido de que la presencia de jabalíes “es un problema creciente que afecta a todo el territorio y que requiere una respuesta coordinada”. En palabras de Nebot, “si nosotros no erradicamos, de nada servirá que lo hagan los pueblos vecinos. El jabalí no entiende de términos municipales, y nuestra situación, con la autovía adyacente al casco urbano, incrementa aún más el riesgo de accidentes y de daños”.

Ayuda directa

Ante esta situación, el consistorio ha anunciado que impulsará una ayuda directa para la Asociación de Cazadores de Betxí, con fondos municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir daños tanto en el término municipal como en las zonas próximas a la autovía.

Betxí es uno de los tres municipios de la provincia —junto con Xilxes y Càlig— que han quedado fuera de las ayudas autonómicas por falta de presupuesto. Desde el Ayuntamiento insisten en la necesidad de ampliar la convocatoria para dar cobertura a todos los municipios afectados por la proliferación de jabalíes y garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante un problema que continúa agravándose en la provincia.