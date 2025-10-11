Los empadronados en Vila-real accederán a abonos del Arenal Sound por 54,99 €
El Ayuntamiento ofrece precios promocionales y compra anticipada para los vecinos hasta agotar existencias
Los vecinos y vecinas de Vila-real, al igual que los de Burriana, tendrán la oportunidad de adquirir una nueva edición de los abonos para el Arenal Sound 2026 a un precio especial de 54,99 euros, gastos de gestión incluidos. La iniciativa permitirá a los empadronados comprar sus entradas de forma anticipada y a precio reducido, hasta agotar existencias.
El festival se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto de 2026, y cada persona empadronada podrá adquirir un abono por DNI.
Solicitud y proceso de compra
Para optar a esta promoción, será imprescindible cumplimentar un formulario de solicitud antes del 14 de octubre a las 23.59 h, incluyendo nombre, DNI y correo electrónico.
Una vez verificados los datos y confirmado el empadronamiento, el 18 de octubre a partir de las 12.00 h se enviará un enlace único de compra a cada solicitante validado, que dispondrá de plazo hasta las 12.00 h del 19 de octubre para formalizar la adquisición.
Precios y modalidades disponibles
La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento es “ofrecer a los vecinos y vecinas de Vila-real la posibilidad de adquirir las entradas para uno de los festivales más esperados del año con un precio preferencial que se mantendrá fijo, 54,99 euros, para los abonos generales”.
Además, quienes deseen una experiencia superior podrán optar por el abono VIP, disponible desde 110 euros, o el abono DREAM VIP, a partir de 175 euros, ambos con gastos de gestión incluidos pero sin precio fijo.
Apuesta por la marca de Ciudad de Festivales
Las entradas promocionales son limitadas y solo podrán adquirirse si se ha cumplimentado previamente el formulario.
El acuerdo con los promotores del Arenal Sound se forjó hace varios años y consolida la relación entre Vila-real y uno de los festivales más importantes del panorama cultural del verano.
Con esta iniciativa, Vila-real reafirma su apuesta por la marca de Ciudad de Festivales, Congresos y Eventos, acercando de nuevo el Arenal Sound a los y las vila-realenses y reforzando su posición como referente en la programación estival de la provincia.
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- La desafortunada 'broma' en Nules que puede llevar a sus autores ante un juez
- Más de 6.000 personas disfrutan del Día de las Paellas de las fiestas de Orpesa
- Alarma en un pueblo de Castellón tras la muerte de dos perros envenenados: Prohibido entrar en el parque
- Programa oficial de las fiestas del Roser de Almassora: todos los actos
- Caso extremo de abandono: Un perro lleva semanas solo y encerrado en un piso de Nules
- Onda adjudica por 2,6 millones la gran transformación de la ladera sur del castillo: una pasarela elevada, zonas verdes...
- Cuelgan una bandera palestina en un castillo de Castellón y el Ayuntamiento la retira