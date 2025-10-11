Los empadronados en Vila-real accederán a abonos del Arenal Sound por 54,99 €

Los vecinos y vecinas de Vila-real, al igual que los de Burriana, tendrán la oportunidad de adquirir una nueva edición de los abonos para el Arenal Sound 2026 a un precio especial de 54,99 euros, gastos de gestión incluidos. La iniciativa permitirá a los empadronados comprar sus entradas de forma anticipada y a precio reducido, hasta agotar existencias.

El festival se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto de 2026, y cada persona empadronada podrá adquirir un abono por DNI.

Solicitud y proceso de compra

Para optar a esta promoción, será imprescindible cumplimentar un formulario de solicitud antes del 14 de octubre a las 23.59 h, incluyendo nombre, DNI y correo electrónico.

Una vez verificados los datos y confirmado el empadronamiento, el 18 de octubre a partir de las 12.00 h se enviará un enlace único de compra a cada solicitante validado, que dispondrá de plazo hasta las 12.00 h del 19 de octubre para formalizar la adquisición.

Precios y modalidades disponibles

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento es “ofrecer a los vecinos y vecinas de Vila-real la posibilidad de adquirir las entradas para uno de los festivales más esperados del año con un precio preferencial que se mantendrá fijo, 54,99 euros, para los abonos generales”.

Además, quienes deseen una experiencia superior podrán optar por el abono VIP, disponible desde 110 euros, o el abono DREAM VIP, a partir de 175 euros, ambos con gastos de gestión incluidos pero sin precio fijo.

Apuesta por la marca de Ciudad de Festivales

Las entradas promocionales son limitadas y solo podrán adquirirse si se ha cumplimentado previamente el formulario.

El acuerdo con los promotores del Arenal Sound se forjó hace varios años y consolida la relación entre Vila-real y uno de los festivales más importantes del panorama cultural del verano.

Con esta iniciativa, Vila-real reafirma su apuesta por la marca de Ciudad de Festivales, Congresos y Eventos, acercando de nuevo el Arenal Sound a los y las vila-realenses y reforzando su posición como referente en la programación estival de la provincia.