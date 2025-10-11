L’Alcora resiste a la lluvia con dos ferias repletas de público

A pesar de la lluvia, la feria de antigüedades TresorAntic y la del Comercio Local llenan este sábado el polifuncional de la capital de l’Alcalatén.

Inicialmente, los eventos estaban previstos al aire libre en la zona del Camino Norte y la calle Músic Pere Moliner, con diversas actividades paralelas. Sin embargo, la meteorología ha obligado a trasladarlas al interior del recinto, donde igualmente se desarrollan con éxito y con animaciones del ciclo Ultrasons.

Balance positivo pese a la lluvia

La concejala de Comercio, Amparo Segura, y el edil de Ferias, Erik Torner, realizan un balance muy positivo, destacando la buena acogida y la participación del público, a pesar de que la lluvia ha impedido celebrar las actividades al aire libre.

TresorAntic, dedicada a las antigüedades, el coleccionismo y los objetos vintage, está organizada por la asociación Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme de l’Alcora, y cuenta con el máximo de 40 expositores procedentes de distintos puntos de España. La edición de este año vuelve a tener un carácter solidario, a beneficio de la Asociación para la Defensa de los Animales de l’Alcora (ADAA).

Las ferias dinamizan este fin de semana el municipio. / Javier Nomdedeu

El encuentro reúne a expositores especializados que ofrecen auténticos tesoros históricos, convirtiéndose en una cita imprescindible para coleccionistas y aficionados. Destaca la amplia variedad de piezas, entre ellas monedas antiguas, muebles, juguetes clásicos, sellos, cerámica, objetos militares y artesanía de todo tipo.

El comercio local muestra su fortaleza

Por su parte, la Feria del Comercio Local, organizada por la Associació de Comerços i Serveis de l’Alcora (ACOSAL), reúne a más de una decena de casetas bajo el lema Sempre al teu costat. Los comercios locales muestran la calidad y diversidad del comercio de proximidad con promociones, demostraciones y ofertas especiales, en un ambiente festivo que, pese al mal tiempo, invita a recorrer el polifuncional y disfrutar en familia.

La tradicional Fira del Mussol se celebrará este domingo

En cambio, la tradicional Fira del Mussol, prevista para este domingo, podría verse afectada por la previsión de lluvias. Salvo la exposición de setas organizada por la A.C. L’Alcora Fungui, que se celebrará en el IES l’Alcalatén al tratarse de un espacio cubierto, el resto de actividades al aire libre podrían suspenderse si continúa la inestabilidad meteorológica.

Organizada por el Ayuntamiento de l’Alcora, esta feria se celebra desde 1843 y toma su nombre de los mussols (búhos, en valenciano) utilizados en la antigua modalidad de caza del parany, muy arraigada en la localidad. Aunque en sus inicios se centraba en la caza y el comercio de productos tradicionales, con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un mercado popular de un solo día, con gran variedad de productos gastronómicos y artesanales.

La Fira del Mussol sigue siendo una de las jornadas más animadas y con mayor actividad comercial de l’Alcora, con la participación habitual de asociaciones y entidades locales que contribuyen a mantener viva esta tradición.