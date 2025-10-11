La Vall firma un encierro de Victoriano del Río tan veloz como peligroso, con un corredor corneado

La lluvia no ha dejado de caer en toda la mañana en la Vall d'Uixó, salvo pequeños intervalos en los que parecía incluso que quería salir el sol, pero pese a esa circunstancia meteorológica, la comisión de las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo no ha querido renunciar a su primer día de festejos taurinos, una jornada histórica, como siempre han remarcado, pues estaba programado su primer encierro de cerriles.

Tanto los organizadores como los participantes era muy conscientes del riesgo adicional que un asfalto mojado supone para una carrera frenética como la que tenían por delante. Aun así, pasadas las 11.15 horas, el portón que cerraba la calle Xacó, donde se había instalado el corro provisional, se ha abierto y los toros, guiados por los mansos, han encarado el recinto ganando velocidad en cuanto han llegado a la primera recta.

Por delante, una ligera pendiente que exigía un sobreesfuerzo a los corredores, pero que no ha frenado la fortaleza y la velocidad de los morlacos, lo que suponía un riesgo adicional asumido por quienes han afrontado el reto.

En poco más de tres minutos, los de Victoriano del Río han cumplido con su misión y han llegado a su destino, más agrupados al principio y en dos grupos encabezados por dos toros sueltos y ligeramente separados del resto al llegar a la recta final de la calle Sant Josep. Por el camino han dejado momentos de mucha tensión, tres heridos y algún revolcón.

Captura de imagen de la emisión de la TV local Punt 3, en la que se puede ver en el suelo al aficionado corneado en la parte izquiera de la pantalla. / MEDITERRÁNEO

El parte médico confirma dos traslados al Hospital de la Plana de Vila-real. Un corredor de 27 años con cornada en el muslo izquierdo, traumatismo craneoencefálico (TCE) sin pérdida de consciencia y heridas contusas en zonas occipital y temporal. El segundo trasladado ha sido un joven de 28 años, con contusión en un hombro y TCE sin pérdida de consciencia.

Ha habido una tercera atención, sin traslado, a un hombre de 37 años por un varetazo en el muslo izquierdo.

Hasta cinco puntos de atención sanitaria con sus respectivos médicos y ambulancias, como ha destacado el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, estaban distribuidos por el recinto del encierro, a lo que se ha sumado un refuerzo en el número de voluntarios de la comisión taurina, junto a los pastores, hasta veintiséis policías locales y el apoyo de Protección Civil.

Desde la comisión han valorado de manera «muy positiva» la respuesta de los aficionados, a pesar de que reconocen una afluencia menor a la que saben que se habría producido si el tiempo hubiera acompañado. También han destacado la comunicación permanente con el Ayuntamiento y la Policía Local, precisamente por esa razón. Ante las alertas meteorológicas, se han mantenido varias reuniones en los días previos para tener preparados todos los escenarios posibles.