Leire Martínez llena el renovado Teatro Payà de Burriana en su inauguración
El edificio reabre después de la reforma integral, valorada en 300.000 €, con un concierto gratuito
Burriana ha vivido este sábado una jornada muy especial con el exclusivo showcase de Europa FM protagonizado por Leire Martínez, en un escenario preparado al milímetro por el ejecutivo municipal de la capital de la Plana Baixa.
El evento ha coincidido con la esperada inauguración del rehabilitado Teatro Payà, que ha vuelto a abrir sus puertas con un lleno absoluto.
El concierto, abierto a la ciudadanía de forma gratuita, ha deleitado al público con temas como Tonto por ti, junto a Abraham Mateo, y otros éxitos reconocidos de la etapa de la artista como vocalista de La Oreja de Van Gogh.
Con el teatro abarrotado, los asistentes han podido comprobar la remodelación integral del inmueble, referente cultural en la ciudad, donde se ha reformado el antiguo bar de la planta baja, la sala multiusos de la segunda planta, así como también la fachada y la nueva iluminación.
El acto ha contado con la presencia del diputado de Cultura y también concejal, Alejandro Clausell, así como de miembros del Ayuntamiento de Burriana, que no quisieron perderse la cita musical ni la puesta de largo del edificio.
Adiós a los desprendimientos
El Teatro Payà, que sufría desprendimientos y roturas en su fachada desde 2017, ha sido objeto de una remodelación integral con una inversión total de 300.000 euros, de los cuales 150.000 han sido aportados por la Diputación dentro del plan Impulsa, mientras que el resto lo han financiado a través de fondos municipales.
La reapertura del Payà marca un nuevo impulso a la vida cultural de Burriana, que recupera así uno de sus espacios escénicos más emblemáticos y con mayor historia, destinado a convertirse de nuevo en epicentro artístico.
El alcalde, Jorge Monferrer, destacó que «el concierto fue todo un éxito» y constata «el trabajo de dos instituciones, la Diputación y el Ayuntamiento de Burriana, que están trabajando duro por cumplir la palabra dada y mejorar la vida de los vecinos». «Gracias a esta colaboración, Burriana tiene ahora un teatro a la vanguardia en lugar de uno que se caía a pedazos desde hace demasiado tiempo», dijo.
