Onda invertirá 330.000 € para dar una nueva vida a las pistas deportivas de El Carmen

Onda comenzará la próxima semana los primeros trabajos para transformar las pistas deportivas de El Carmen, situadas junto al museo de ciencias naturales y actualmente en desuso y con un aspecto degradado, en una gran zona de ocio familiar al aire libre.

Después de conseguir la titularidad de los terrenos a finales de febrero tras ceder la parcela la comunidad carmelita, paso indispensable para hacer realidad el proyecto, el Ayuntamiento ha adjudicado por 328.918,64 euros las obras para convertir este deteriorado espacio en un complejo multideportivo de más de 8.000 metros cuadrados que aunará una zona de párking, pícnic, un parque con juegos infantiles, pistas de multideporte, fútbol y frontón y un área con mesas de ping-pong.

Las pistas deportivas se encuentran junto al museo de ciencias naturales. / Mediterráneo

La empresa que se encargará de dar una nueva vida a estos terrenos es la compañía Servicios Movilidad Castellón, cuya oferta permitirá al consistorio ahorrarse cerca de 30.000 euros al adjudicarse el contrato con una rebaja de un 8%, respecto a los 357.820,26 del presupuesto inicial de licitación.

Tal como señalan fuentes municipales a Mediterráneo, la intención del Ayuntamiento es comenzar los trabajos previos para acondicionar la parcela de forma inmediata, la próxima semana, antes del inicio de Fira incluso, que empieza el viernes 17.

Según desgrana la memoria del proyecto, el objetivo principal es «crear un espacio lúdico, familiar y refrescante, del que pueda ser partícipe todo el mundo, al ser abierto y de acceso totalmente libre». La iniciativa pretende hacer realidad «un punto de encuentro intergeneracional con unas instalaciones de ocio para todos los públicos mediante la adecuación de un espacio diáfano en esta parcela» y recalca la importancia de «crear puentes entre los ciudadanos con un ambiente de esparcimiento, actividad social y física».

Estado de los terrenos. / Mediterráneo

Lista el próximo verano

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las obras previsto (ocho meses), la previsión es que, si nada se tuerce, el nuevo complejo multideportivo pueda ser una realidad el próximo verano.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ya recalcó cuando salió a licitación el proyecto la importancia de devolver a los vecinos un lugar para disfrutar en familia y hacer deporte: «Vamos a devolver al Carmen el protagonismo que tuvo en nuestras infancias y que merece seguir teniendo en el futuro de Onda».

La transformación de las pistas deportivas se engloba en el paquete de actuaciones del nuevo Museo Internacional de las Ciencias de Onda (MICO), del que, sin duda, la joya de la corona será la rehabilitación y la reapertura del histórico museo de ciencias naturales de El Carmen, que permanece cerrado desde diciembre del 2022.

El pasado 13 de junio tuvo lugar el acto de formalización de la cesión del emblemático recinto, que también era de los carmelitas y que ha pasado a manos del Ayuntamiento para renovarlo de forma integral y convertirlo en un centro de divulgación de referencia.