Onda renueva sus espacios deportivos para ofrecer más seguridad y calidad
El plan municipal mejora El Olímpic, el Pabellón y el campo Enrique Saura e impulsa nuevas obras en otras instalaciones
El Ayuntamiento de Onda continúa su apuesta por el deporte base y la mejora de los equipamientos municipales con un plan integral de mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas. Esta hoja de ruta incluye actuaciones en todos los complejos de la ciudad, con el objetivo de garantizar su buen estado, funcionalidad y seguridad para los usuarios.
El concejal de Deportes, José Vicente Iserte, ha señalado que “seguimos renovando y cuidando cada espacio deportivo para ofrecer a los ondenses instalaciones modernas, seguras y de calidad”.
Actuaciones finalizadas y nuevas mejoras
Entre las obras ya concluidas destacan el cambio completo del sistema de riego del campo de fútbol El Olímpic, la rehabilitación exterior del Pabellón Municipal, con el pintado de sus fachadas, y la renovación de la grada del campo Enrique Saura, donde se ha mejorado la estética y el confort de los espectadores.
El plan municipal prevé también intervenciones en otros espacios como el Campo de Fútbol La Cossa, donde se acometerá el pintado integral de las paredes interiores; el Trinquete Municipal, con la mejora de la iluminación y el acondicionamiento de las zonas de gradas y oficinas; y la zona de tenis de mesa del Casal Jove, donde se habilitarán duchas en los aseos actuales.
Asimismo, se actuará en las piscinas cubiertas para ejecutar un nuevo acceso desde el aparcamiento del campo Enrique Saura, y en el Pabellón de Gimnasia, con la reparación de aseos y duchas.
Compromiso con el deporte local
El Ayuntamiento de Onda mantiene así su compromiso con el deporte como pilar fundamental de la vida social y saludable del municipio. En palabras de Iserte, “trabajamos cada día para que nuestros clubes, deportistas y aficionados dispongan de las mejores condiciones posibles para practicar su pasión y representar con orgullo a nuestra ciudad”.
Nuevo techado para la pista exterior
Además, el consistorio ha dado un nuevo paso en su apuesta por el deporte con el proyecto de techado de la pista exterior del Pabellón Municipal, actualmente en proceso de licitación. La actuación supondrá una inversión de 468.000 euros y permitirá ampliar el uso de la instalación durante todo el año, independientemente del clima.
El nuevo espacio ofrecerá mejores condiciones para la práctica deportiva y generará nuevas oportunidades para clubes y asociaciones locales.
