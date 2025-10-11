La pesca de Benicarló refuerza su marca para fortalecer su proyección mundial

El Ayuntamiento de Benicarló y la cofradía de pescadores Sant Telm sellan un convenio de colaboración, dotado con 10.000 euros, para promover la marca Peix de Benicarló. Fresc de Llotja. La iniciativa persigue reforzar la difusión del producto pesquero local y apoyar a un sector clave para la economía y la identidad del municipio.

Gracias a este acuerdo, las cajas de pescado que se distribuyen en los mercados nacionales e internacionales llevarán impresa la imagen promocional de la marca, junto al logotipo del consistorio. La ayuda municipal se canaliza a través de una subvención directa, que permitirá cubrir gastos vinculados a la promoción, como el etiquetado, los tíquets de venta o la indumentaria de los marineros.

Durante la firma del acuerdo, el alcalde, Juanma Cerdá, destacó que «es una forma de mostrar nuestro apoyo a un sector histórico y esencial para la ciudad». El primer edil subrayó que «es nuestra obligación estar al lado de los pescadores, reconocer su trabajo y su papel en la economía y la gastronomía local».

Asimismo, añadió que la colaboración «es una manera de aportar nuestro granito de arena para ayudarles a seguir adelante, esperando que las medidas europeas sean más sensibles con la realidad del sector».

El presidente de la cofradía de pescadores, Francisco Querol, agradeció la disposición del Ayuntamiento para seguir respaldando tanto al sector como a la marca Peix de Benicarló. Según explicó, «el convenio añade valor al producto, ya que las cajas con la marca llegarán a mercados de España y de Europa, contribuyendo a dar más visibilidad al pescado de Benicarló».

No obstante, Querol insistió en la difícil situación que atraviesa actualmente la pesca local: «Necesitamos al menos 180 días de faena al año para ser rentables y garantizar las prestaciones a los trabajadores. Cada año las restricciones son mayores y el futuro es incierto. No queremos ayudas, queremos poder trabajar».

Sello de calidad

Por su parte, el concejal de Agricultura y Pesca, Borja Castell, recalcó que esta renovada sinergia entre Ayuntamiento y cofradía «es una muestra más del compromiso municipal con el sector pesquero» y recordó que la marca Peix de Benicarló. Fresc de Llotja «es un sello de calidad que identifica y diferencia nuestro producto y nuestra pesca en todo el territorio».

Castell añadió que, gracias a esta nueva subvención, «el pescado de Benicarló seguirá llegando a toda España y a mercados internacionales, consolidando el prestigio de nuestro puerto y de un producto que es símbolo de la ciudad».