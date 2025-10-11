Victoriano del Río remata con ovación un día histórico para las patronales de la Vall

A falta de un toro embolado, que se exhibirá al cierre de esta edición si el tiempo lo permite, la comisión de las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d'Uixó ya ha visto compensado todo el esfuerzo y el trabajo que han venido haciendo desde hace meses, en especial las últimas jornadas, para hacer posible este primer día taurino «histórico».

La incertidumbre les había acompañado desde que se habían activado las alertas meteorológicas y fue a más durante una mañana muy lluviosa. La decisión consensuada con el Ayuntamiento era esperar hasta última hora y confiar en que el tiempo diera una tregua. Había margen. Tenían el permiso vigente hasta las 14.00 horas. Un poco después de las once, dejó de llover y se activó todo el dispositivo. Era el momento.

El encierro se corrió a una velocidad de vértigo, apenas cuatro minutos, y pese a los riesgos propios de una cita de este tipo, agravados por las condiciones del asfalto, como avanzaba Mediterráneo, solo se han producido tres asistencias sanitarias, dos con traslado al hospital.

Buena evolución de los heridos

Uno de los aficionados ha sufrido una cornada y un traumatismo craneoencefálico (TCE) que ha requerido de sutura, la familia confirmó poco después a la organización que estaba tranquilo y evolucionaba bien. El segundo trasladado, también con TCE, tiene una luxación de hombro y una fractura del peroné, por lo que permanecerá ingresado.

Por la tarde, la alcaldesa, Tania Baños, hacía mención a la decisión de mantener la programación hasta el último momento, consciente de que en otros municipios se habían suspendido los actos previstos. En la Vall ha empezado a llover cuando el segundo de Victoriano del Río, tras ser encordado, ha entrado en el cajón. Reconocía que «por el esfuerzo que hace la comisión para organizar estos actos, valía la pena esperar, y al final, la normativa no indica que haya que suspender agenda con una alerta naranja».

Los dos toros exhibidos han lucido planta, con una cornamenta que llamaba al respeto y una presentación sin peros. En cuanto el juego, los dos han dado muestras de la bravura del hierro al que representan. Quizás el primero algo más flojo, por una falta de fuerzas en los cuartos traseros evidenciada en varias caídas, aunque ha completado su participación entero.

El segundo ha rematado una tarde «espectacular», en palabras de los representantes de la comisión taurina. Ha dado juego, ha seguido a los rodaors y se ha lucido como ha permitido el lucimiento de los recortadores. Público y aficionados a pie de calle se han arrancado en aplausos en diversas ocasiones. Los miembros de la comisión han acabado entre abrazos con el festejo concluido, al ver superado el primer día de forma «tan satisfactoria».

Desde la organización han querido agradecer el apoyo de los patrocinadores, al incidir en que el esfuerzo económico de este tipo de eventos no sería posible sin las aportaciones privadas, así como la respuesta de la afición y de quienes han hecho posible que en cuestión de pocas horas, todo el dispositivo de seguridad montado para el encierro matinal haya desaparecido de las calles y del recinto para permitir que las fiestas siguieran su curso con normalidad.

Este domingo se inicia el triduo religioso. Los toros volverán el miércoles.