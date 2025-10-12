Burriana reanuda el Plan de Choque de Limpieza Integral en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con la empresa de limpieza viaria Fobesa, ha puesto en marcha la segunda campaña anual del Plan de Choque de Limpieza Integral, una actuación que se lleva a cabo tras la temporada estival y las fiestas de la Misericòrdia.

El operativo ha comenzado en la zona de Novenes, donde las labores no requieren la retirada de vehículos, lo que ha permitido iniciar los trabajos con mayor agilidad. En los próximos días, se informará a los vecinos de las calles afectadas mediante señalización específica y se indicará la necesidad de retirar los coches para facilitar el acceso de la maquinaria.

Refuerzo con nuevas técnicas y maquinaria

Los operarios emplean las técnicas de saneamiento más efectivas, entre ellas barredoras, sopladoras, camiones de recogida y camión pluma para la recogida selectiva, además de hidrolimpiadoras, baldeos y mangueras a presión con detergente. La limpieza se realiza de forma intensiva no solo en los viales, sino también en contenedores e imbornales, garantizando una actuación a fondo que complementa los servicios rutinarios.

Las tapas de los contenedores soterrados, antes y después de su limpieza y eliminación de grafitis. / MEDITERRÁNEO

Estas tareas no suponen un coste adicional para las arcas municipales y permiten retirar residuos, enseres y vegetación, asegurando un entorno más limpio y saludable para los ciudadanos.

Uso de agua reciclada para el baldeo

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha recordado la colaboración con Facsa para mantener un punto de carga para cubas de baldeo en las instalaciones del Pozo Burriana 6, situado en el Camí Carnissers.

“Este sistema nos permite limpiar las calles mediante agua reciclada, fomentando la reutilización de los recursos hídricos y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental”, ha destacado Trullen, quien ha subrayado que el objetivo es “optimizar los recursos y mejorar la calidad del servicio público”.

Con estas acciones, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y la sostenibilidad, consolidando el Plan de Choque como una actuación esencial para mantener Burriana limpia durante todo el año.