El Gobierno acelera las obras de la antigua N-340 en Vinaròs y anuncia nuevas afecciones al tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acelera las obras para adecuar al paso de bicis y peatones la antigua N-340 y las carreteras N-232 y N-238 en Vinaròs. Las obras, que acomete Becsa con un presupuesto de 6,7 millones de euros, están financiadas por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Desde el departamento estatal que lidera Óscar Puente adelantan que debido al avance de los trabajos se va a ampliar la zona de la obra. En concreto, a partir de las 08.00 del próximo martes ampliarán el actual corte al tráfico de la antigua N-340 al tramo comprendido entre los kilómetros 1.051,2 y 1.052,4 durante las 24 horas del día. De esta manera, la carretera quedará cortada en sentido Benicarló (sur), entre los kilómetros 1.049 (carrer dels Dauradors) y 1.052,4, y en sentido Vinaròs (norte), entre los kilómetros 1.051,2 y 1.052,4 (cruce sobre el río Cervol), previsiblemente hasta finales de febrero del año que viene.

Mapa de afectaciones al tráfico en la antigua N-340 en Vinaròs. / Mediterráneo

Itinerario alternativo

Para asegurar la fluidez del tráfico durante esa afectación, habilitarán un itinerario alternativo que estará debidamente señalizado.

Por un lado, en sentido Benicarló (sur), donde se tomará el Camí de Sant Sebastià hasta la glorieta entre la antigua N-340 y la N-232. Se tomará la primera salida de la glorieta en dirección Tarragona/Barcelona/Castelló, por la carretera N-232 (avenida Zaragoza), hasta tomar la salida por la derecha hacia el cambio de sentido debidamente indicado con señalización de obra hasta la avenida Gil de Atrocillo. Se continuará por dicha avenida hasta alcanzar la calle dels Dauradors, por la que se circulará en dirección este hasta volver a incorporarse a la antigua Nacional.

Y, por otro, en sentido Vinaròs (norte). Se circulará por la propia travesía en la vieja N-340 hasta la glorieta de esta con la N-232, en la cual se tomará la salida hacia el camino de servicio por Camí de Sant Sebastià, debidamente indicado con señalización de obra.

Integración urbana

El objeto de la intervención es la mejora y la integración urbana de estas travesías, ejecutando medidas para el calmado del tráfico y la reducción de la velocidad de circulación, así como promover nuevas formas de movilidad urbana mediante la construcción de nuevos itinerarios ciclopeatonales.

Estos trabajos contribuyen también a la reducción de la contaminación, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos al tiempo que se promueve una red de carreteras del Estado más sostenible, inclusiva y accesible.