Impacta un rayo en un edificio en Vinaròs

Un rayo impactó poco antes de la medianoche del viernes al sábado en un edificio de la calle Tomás Mancisidor de Vinaròs.

Edificio donde cayó el rayo. / Javier Flores

El impacto causó daños en la fachada del inmueble y en dos vehículos estacionados en la calle por la caída de obra de la fachada.

Otro detalle de los daños en los vehículos. / Javier Flores

La Policía Local acudió rápidamente al lugar y acordonó el espacio. También actuaron los bomberos del parque del Baix Maestrat. Los coches fueron retirados por una grua y la calle ha sido cortada a la circulación por precaución.