Impacta un rayo en un edificio en Vinaròs
Dos vehículos estacionados sufrieron daños
Javier Flores
Vinaròs
Un rayo impactó poco antes de la medianoche del viernes al sábado en un edificio de la calle Tomás Mancisidor de Vinaròs.
El impacto causó daños en la fachada del inmueble y en dos vehículos estacionados en la calle por la caída de obra de la fachada.
La Policía Local acudió rápidamente al lugar y acordonó el espacio. También actuaron los bomberos del parque del Baix Maestrat. Los coches fueron retirados por una grua y la calle ha sido cortada a la circulación por precaución.
